アニメーション映画『THE FIRST SLAM DUNK』が、1月23日に1日限定で復活上映されることが決定した。

週刊少年ジャンプで連載された人気バスケ漫画を、原作者の井上雄彦が監督と脚本を担当して映像化したアニメーション映画『THE FIRST SLAM DUNK』。12月3日の公開から8月31日の国内上映終映までの累計272日間で、観客動員数10,882,776名、興行収入15,733,715,060円を記録。歴代興行収入ランキングにおいて13位にランクインした。

上映劇場や上映時間などの詳細は後日発表される。なお、2月28日に4K ULTRA HD Bluray&DVDが発売予定。(今井優)

映画『THE FIRST SLAM DUNK 』4K ULTRA HD Bluray&DVD

2024年2月28日発売/予約受付中

販売:東映 発売:東映ビデオ

(C) I.T.PLANNING,INC. (C) 2022 THE FIRST SLAM

DUNK Film Partners