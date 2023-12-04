¡ÖºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡×ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤¬½ªÈ×ÅêÆþ¤ÇÎ®¤ìÊÑ¤¨¤¿±óÆ£¹Ò¤ò¾Î»¿¡Ö¥ï¥¿¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¡×
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤¬¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿4¥´¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
3Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè14Àá¤Ç¥Õ¥ë¥¢¥à¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢20Ê¬¤Ë¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤ÎÄ¾ÀÜFK¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢24Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â39Ê¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¾×·â¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂ¾Ã¡¤¹þ¤ß°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢2-2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¸åÈ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥Õ¥ë¥¢¥à¤¬µÕÅ¾¡£80Ê¬¤Ë¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ç¥³¥ë¥É¥Ð¡á¥ê¡¼¥É¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£¤¹¤ë¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï83Ê¬¤Ë±óÆ£¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î±óÆ£¤Ï87Ê¬¤ËÃÍÀé¶â¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£
¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬·Ò¤®¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À±óÆ£¤¬±¦Â¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¡£¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Ë°µ´¬¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï°ìµ¤¤Ë¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢1Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤¬¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤±¦Â°ìÁ®¡£¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
4¥´¡¼¥ëÁ´¤Æ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥²¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¥ó¥È¤ÎFK¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»î¹çÁ°¤Î¥Þ¥Ã¥«(¥Þ¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼)¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤¬Àµ¤·¤¤¤Èº£Æü¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥ï¥ª¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÎÉ¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£Èà¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥ï¥¿¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤À¡£·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¥È¥ì¥ó¥È¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¸«ÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤ì¤â¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡×