絶対にスーツが似合うであろうスラっと伸びた長身、包み込むように柔らかく温かな声、油断すれば吸い込まれてしまいそうな大きな眼差し。俳優は、外見も中身も整った圧倒的ジェントルマンだ。

落ち着いた佇まいからはミステリアスな雰囲気も醸し出されるが、意外な一面も多々ある。本記事では、トム・ヒドルストンをもっと好きになる7つのエピソードをまとめてみた。

©THE RIVER トム・ヒドルストンがもっと好きになるエピソード7選

イギリス出身のヒドルストンは、母国の長寿番組「Strictly Come Dancing」が大好きだという。有名人がプロのダンサーとパートナーを組み、社交ダンスのコンテストに挑戦するコンペティション番組だ。2023年11月下旬に出演したBBCのでは、ホストと「今年は誰が優勝するのか全くわからないですね」と盛り上がっていた。お気に入りのペアの名前を挙げ、実力を誉める一方、「審査員たちは彼らに厳しすぎますよ」と同情も見せている。

ヒドルストン自身もダンスが得意。「ロキ」シーズン2に登場するタイムスリップという瞬間移動能力の発生時に身悶えするシーンでは、一つひとつの動きにポーズを設定し、持ち前の表現力を活かしていたという。

ヒドルストンは詩を愛する。そして、そこから得た学びを他者にも共有する器の大きさも持ち合わせている。ドラマ「ロキ」シーズン2の製作中、ヒドルストンは作曲担当のナタリー・ホルトに対し、製作にあたってインスピレーションを受けた詩集をプレゼントしたのだという。

その詩集とは、T・S・エリオットの『四つの四重奏曲』。人間の存在における様々な側面、時間と歴史、そして意義や精神的な悟りを探求し、哲学的なテーマで綴った1作だ。ホルトはヒドルストンのことを「すごく思慮深い俳優で思いやりのある人」と語り、感謝を示していた。

2023年4月には、英ナショナルシアター主催の詩の朗読会にも参加し、W・H・オーデンの「哀悼のブルース」の朗読を披露していた。

"He was my North, my South, my East and West"

Funeral Blues by W.H. Auden read by .