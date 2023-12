旧DCユニバース(DCU)を率いたザック・スナイダーが、DC映画『ザ・フラッシュ』(2023)で主演を務めたエズラ・ミラーに賛辞を送った。

映画『ザ・フラッシュ』はスナイダーバースのアッセンブル映画『ジャスティス・リーグ』(2017)で本格登場を果たしたバリー・アレン/フラッシュの初単独映画。公開前から関係者によって絶賛されたが、封切り後は期待を裏切る興行不振に見舞われた。

本作をDCユニバースで新リーダーを務めるジェームズ・ガンに対し、『ジャスティス・リーグ』メンバーにとっていわば父親的存在のスナイダー監督は『ザ・フラッシュ』への沈黙を貫いてきた。そして今回、ついに米で同作について言及し、一人二役に挑んだミラーの演技についてこう語った。

「あのフラッシュの映画で素晴らしい仕事をしましたよ。自分自身に対して演じるのは、とても難しいことですから。」

『ザ・フラッシュ』をめぐっては公開前から前向きな動きが見られており、ミラーが新ユニバースへ続投するや続編の脚本がことなどが伝えられていた。しかし、興行成績が思うように振るわず、最終的には大赤字を喫した今やその風向きは大きく変わり、ミラー演じるフラッシュの今後は定かでない。2023年10月の報道では、新ユニバースでは『ジャスティス・リーグ』メンバー全員が続投しないとも。

そんな中でも、スナイダー監督はDCでの仕事を通じて築いた関係を保ち続けているようだ。『ザ・フラッシュ』以降、今後の活動が定かでないミラーとは頻繁に連絡を取り合っているとのこと。また、同じく『ジャスティス・リーグ』でサイボーグ役を演じたレイ・フィッシャーとも連絡し合う仲だという。フィッシャーは、スナイダー監督の新作『REBEL MOON』2部作にも出演している。

