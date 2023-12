アニメ「異世界スーサイド・スクワッド」のティザーPVとキャラクタービジュアル、メインキャスト情報とオープニングテーマ情報が一挙に届けられた。2024年放送・配信となることも決定している。

DCの人気シリーズ、「スーサイド・スクワッド」の“異世界モノ”として日本で製作される新アニメシリーズ。アニメーション制をは「SPY×FAMILY」「王様ランキング」といった世界的ヒットアニメを制作するWIT STUDIOが手掛けることで、企画発表時より大きな話題を集めた本作の新情報が遂に発表となる。

「異世界スーサイド・スクワッド」あらすじ

犯罪都市、ゴッサム・シティ。A.R.G.U.S長官のアマンダ・ウォラーはある任務のため極悪な囚人達を招集した。ハーレイ・クイン、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャーク。

ゴッサムの悪党(ヴィラン)共が送りこまれたのは、ゲートによって繋がった剣と魔法の世界、オークが闊歩しドラゴンが空を翔ける″異世界=ISEKAI″だった!!

首には爆弾!逃げても即死!任務失敗でも即死!命懸けのミッションを背負ったハーレイ達はこのISEKAIを生き抜くことができるのか?決死の特殊部隊=スーサイド・スクワッドのド派手な″暴″険譚が幕を開ける!



ティザーPV

キャラクタービジュアル

ハーレイ・クイン

デッドショット

ピースメイカー

クレイフェイス

キング・シャーク

ハーレイ・クイン CV.永瀬アンナ

キャラクター紹介

メインキャラクター・キャスト情報

ゴッサム・シティの悪カワクイーン。ジョーカーの恋人で、元精神科医。

抜群の運動神経と明晰な頭脳。自由奔放でクレイジー、

予測不能な行動で暴れ回る。

コメント

こんにちは!ハーレイ・クインの声を担当させていただきます、永瀬アンナです!!

『異世界スーサイド・スクワッド』が始まりまーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーす!!!!!!!!!!

まさか世界的に有名なキャラクターを演じることになるなんて、人生何が起こるか分かりませんね。

ハーレイはプリンちゃん(ジョーカー)への愛でいっぱいなキュートな女の子。

全ては愛しのプリンちゃんのため。それはいつでもどこでも、たとえ「異世界」に行ったって変わらないもの。

そんな健気で純粋な恋心を持って...ハチャメチャに演っちゃいたいと思います!

放送・配信は 2024 年。どうぞお楽しみに!

ジョーカー CV.梅原裕一郎

キャラクター紹介

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2023 Warner Bros. Japan LLC

ゴッサム・シティの犯罪王。

常軌を逸した思考で、混沌と狂気をもたらす最狂のヴィラン。

ハーレイからの愛称はプリンちゃん。

コメント

ジョーカーという誰もが知るキャラクターを演じさせて頂くこと、とても嬉しく思います。

これまで様々な方々が演じてきたジョーカーというキャラクターを

どう演じるか悩みましたが、これまで多くの作品で多種多様なジョーカー像がありますので、

今回は自分の思うジョーカーを演じようと思い、アフレコはとても楽しかったです。

今作に関わらせていただくにあたり、映画『スーサイド・スクワッド』や『ジョーカー』、『ダークナイト トリロジー』などを観ました。それまで

DC コミックス作品にがっつりとは触れていなかった自分にとってとても新鮮で、新しい世界を知るきっかけにもなりました。

本作は異世界という今のアニメーションならではの舞台設定で、思うがままに暴れ回る悪役達の姿が痛快な作品です。

その世界でジョーカーとしてとにかく楽しむこと、それを意識しながら演じさせて頂きました。

是非ご覧下さい。よろしくお願いいたします。

デッドショット CV.山口令悟

キャラクター紹介

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2023 Warner Bros. Japan LLC

百発百中の凄腕スナイパー。

荒々しい性格で、生まれつき口が悪い。両腕にガントレットを装着している。

コメント

デッドショット役に決まったと連絡を頂いたときは、言葉がしばらく出ず、

頭が真っ白になりました。喜びと責任とが頭を駆け巡るような感じで。

自分は新人で、錚々たる先輩方に囲まれながらの収録は緊張が伴いましたが、作中の彼はとても勇敢で、自分の気持ちに嘘をつ

かない男ですから、演じているときは彼のように物怖じせず、堂々とした気持ちで収録に臨みました。

スタッフの方々の情熱と愛を、収録の度目に見えるほどにアツく感じました。

その想いと共に、僕の役者人生の今までとこれからを懸けて精一杯臨ませて頂きました。

アニメーションが好きな方もDC作品が好きな方もどちらのハートも撃ち抜ける作品となってるので是非公開を楽しみにして頂けた

らと思います...!

ピースメイカー CV.子安武人

キャラクター紹介

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2023 Warner Bros. Japan LLC

筋骨隆々なマッチョマン。

目的のためなら手段を選ばない、暴力平和装置。

歪んだ正義感を持った自称スーパーヒーロー。

コメント

まさかまさか、「スーサイド・スクワッド」が日本製のアニメになって乗り込んで来るとは、

誰が想像したでしょうか?しかも、異世界!吃驚仰天、驚天動地!

はい、大好きな二つが合体しました!嬉しいです!嬉しみです!

だって出演出来るのですから!役名は「ピースメイカー」!平和大好きヴィランです。

ん?あれ?悪い人だよね?勿論、極悪人です!だって、そう言う物語が”スーサイド・スクワッド”ですから!

さあ、倫理など吹っ飛ばして異世界で暴れ回れ!『異世界スーサイド・スクワッド』もう貴方は見ずにはいられない!

クレイフェイス CV.福山 潤

キャラクター紹介

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2023 Warner Bros. Japan LLC

売れない映画俳優。

とにかく口が達者な、おしゃべりナルシスト。

泥の身体を持つメタヒューマンで、姿形を自在に変形させて戦う。

コメント

とても嬉しい、という前提ではありますが「まさかオーディションに受かるとは」というのが正

直な感想でした。演じる上で気をつけているところは、「品」です。

エレガントに、大胆に、パワフルに、そしてユーモラスに楽しく演じております。

”スーサイド・スクワッド”の面々が異世界へ行くというぶっ飛んだ設定に負けないようにご覧になる皆様に楽しんで頂けるよう濃い

面々で制作しておりますので、観られるその日までお待ち頂けますと幸いです!

キング・シャーク CV.木村 昴

キャラクター紹介

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2023 Warner Bros. Japan LLC

サメの姿をしたメタヒューマン。

幼稚園児並みの知能、純粋無垢な性格で、食欲を満たすことのみを考えている。

コメント

嬉しすぎて目がサメました!

以前公開された映画は公開後すぐに見たほど大ファンでした。

特に無骨なのに可愛げがあって、とても強いキング・シャークの大ファンだったので、

自分がその役を演じれることが決まって本当に嬉しかったです!!

キング・シャークの特徴と言えばやはりあの独特的な喋り方で、台本のセリフにはほぼカタカナで記されている為、感情を乗せるのが

難しかったですが、もはやそういうレベルではない、無骨なのに可愛らしいキング・シャークらしさをどう出すかがテーマでした。

結果、木村史上最低の声になりました(最低というのは最も低い声ということです)仕上がりは最高です(笑)

これは絶対に見ておいた方が良いアニメだと思います。

ハーレイ・クインが可愛いです!

アニメ「異世界スーサイド・スクワッド」オープニングテーマ:布袋寅泰

オープニングテーマ:Another World アーティスト:布袋寅泰 作曲・編曲:布袋寅泰

ロックシーンへ大きな影響を与えた伝説的ロックバンド BOØWY のギタリストとして活躍し、1988 年にソロデビュー。以降、数々のヒット作を発表。2012 年よりイギリスへ移住、2021 年には東京 2020 パラリンピック開会式でパフォーマンス、世界中から高評価を受ける。現在、最新アルバム『GUITARHYTHM VII』を携え全国ツアー中。

アニメ「異世界スーサイド・スクワッド」は2024年放送・配信予定。

