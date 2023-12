『サンドマン』シーズン2、製作再開！原作者ニール・ゲイマンが35周年記念を祝う

ニール・ゲイマンのグラフィックノベルを元にしたNetflixオリジナルドラマシリーズ『サンドマン』シーズン2の製作が再開した。米Varietyが報じている。

ハリウッドのストライキにより中断していた『サンドマン』の撮影がロンドンで再開した。同作の原作者であるニール・ゲイマンは、このDCコミックシリーズの35周年記念に、"良いことが起こる"とファンに約束するメッセージでこの日を祝った。

ゲイマンは、ファンに向けた手紙で以下のように心情を語った。

Netflixはまた、ドリーム役のトム・スターリッジとディザイア役のメイソン・アレクサンダー・パークが撮影現場にいる新しい写真も公開した。

35 years ago today, the first issue of The Sandman comic was released. This week, The Sandman officially restarts production.

In the words of @neilhimself, "Good things are coming." pic.twitter.com/db14tvvj8Z

- Netflix (@netflix) November 29, 2023