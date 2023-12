『スター・ウォーズ』コロンビアとの新作コレクション発売 ─ 『帝国の逆襲』ホスにインスパイア、マーク・ハミル登場の映像も

アウトドアウェアブランド「コロンビア」と『スター・ウォーズ』との共同プロジェクトにおける新作コレクション「The Skywalker(TM)︎ Pilot Collection(スカイウォーカー・パイロット・コレクション)」が2023年12月1日(金)よりコロンビア公式ウェブサイトおよびTHE LIFESTYLE STORE by Columbiaにて限定発売となった。

ルーク・スカイウォーカー役マーク・ハミルが出演するスペシャル映像も公開されている。

以下、プレスリリース内容をお伝えする。

本コレクションは9つのアイテムで構成され、日本ではそのうちの8点を展開します。これまでのスター・ウォーズ・コレクションとしては過去最大のアイテム数を誇り、ファンに人気のオレンジ色のフライトスーツのディテールを取り入れ、帝国(そして自然の猛威)に立ち向かうために必要な実用性、技術、スタイリングを兼ね備えたアイテムがラインナップされています。「スカイウォーカー・パイロット・コレクション」では、温かさのゴールドスタンダードとして、コロンビアが数々の賞を受けた自社オリジナルの熱反射保温テクノロジーOmni-Heat Infinity(TM)を取り入れ、ファンが1段階上のレベルの温かさと通気性で冬の自然の猛威を克服できるようにしました。

またルーク・スカイウォーカーのフライトスーツにインスパイアされたスカイウォーカー・パイット・コレクションは、雪山から都会のストリートまで、快適さとパフォーマンスを発揮できるよう入念に作られ、オリジナルのコスチューム、宇宙船の略図、クラシックなスター・ウォーズのイラストなど、ファンに人気のディテールを取り入れています。



スカイウォーカーパイロットスキースーツ

ルーク・スカイウォーカーにインスパイアされ、STAR WARSファンが好むディテールを取り入れたスペシャルなスキースーツ。

コロンビア独自の防水透湿機能「オムニテック」を備えた表面と、熱反射保温機能「オムニヒートインフィニティ」を裏地に施し、冷気を遮断しながら湿気を通して快適な暖かさを閉じ込めます。ハンドポケットに加えて、多機能ポケットが付き、裾、袖口、脚に付属するジッパーで着心地を調整できます。

\63,000 (税込\69,300)。

Skywalker Pilot Ski Jacketスカイウォーカーパイロットスキージャケット

ルーク・スカイウォーカーのフライトスーツにインスパイアされたスペシャルなスキージャケットには、STAR WARSファンとスキーヤーが好むディテールをあしらいました。コロンビア独自の防水透湿機能「オムニテック」を備えた表面と、熱反射保温機能「オムニヒートインフィニティ」を裏地に施し、冷気を遮断しながら湿気を通して快適な暖かさを閉じ込めます。ハンドポケットに加えて、多機能ポケットが付き、裾、袖口、脚に付属するジッパーで着心地を調整できます。 ファンに人気のディテールとして、反乱軍やコムリンクを表現したエンボス加工シリコン製ロゴのパッチに加え、内側のセキュリティポケットにはオーラベッシュ(STAR WARS の銀河系で使われる文字)でメッセージが書かれた、T-65 Xウイング・スターファイターの設計図が隠れています。

\42,000 (税込\46,200)。

Skywalker Pilot Lightweight Jacketスカイウォーカーパイロットライトジャケット

ルーク・スカイウォーカーにインスパイアされ、STAR WARSファンが好むディテールを取り入れたスペシャルな薄手のジャケット。

コロンビア独自の熱反射保温機能「オムニヒートインフィニティ」が冷気を遮断し、暖かさを閉じ込め、コスチュームにインスパイアされた袖のキルティング、さらに多機能なハンドポケットにより便利でスタイリッシュに仕上げました。

ファンに人気のディテールとして、反乱軍やコムリンクを表現したエンボス加工シリコン製ロゴのパッチに加え、内側のセキュリティポケットにはオーラベッシュ(STAR WARSの銀河系で使われる文字)文字のメッセージが記された、T-47エアスピーダー/スノースピーダーの設計図をあしらいました。

\32,000 (税込\35,200)。

Skywalker Pilot Pulloverスカイウォーカーパイロットプルオーバー

ルーク・スカイウォーカーにインスパイアされ、STAR WARSファンが好むディテールを取り入れたスペシャルなフード付きプルオーバー。

厚手の綿混紡生地により、どこにでも着ていける耐久性を備え、ハイロフトフリースの裏地、マジックテープ付きの胸ポケット、ジッパー付きカンガルーポケットにより、快適さと便利さを提供します。ファンに人気のディテールとして、反乱軍を表現したエンボス加工シリコン製ロゴのパッチに加え、背中にはオーラベッシュ(STAR WARS の銀河系で使われる文字)文字のメッセージと共に、T-65 Xウイング・スターファイターまたはT-47エアスピーダー/スノースピーダーの設計図をあしらいました。

\18,000 (税込\19,800)。

Skywalker Pilot Long SleeveスカイウォーカーパイロットロングスリーブT

STAR WARSファンが好むディテールに加え、ルーク・スカイウォーカーのプリントをあしらったスペシャルな長袖シャツ。

厚手の綿混紡生地で耐久性と快適さを提供し、ファンに人気のディテールとして、反乱軍を表現したエンボス加工シリコン製ロゴのパッチに加え、ルーク・スカイウォーカーのビンテージSTAR WARS コンセプトアートを取り入れたスタイリッシュなグラフィックプリントが含まれます。

\9,000 (税込\9,900)。

Skywalker Pilot Short SleeveスカイウォーカーパイロットショートスリーブT

STAR WARSファンが好むディテール、プリントをあしらったスペシャルな半袖シャツ。

厚手の綿混紡生地で耐久性と快適さを提供し、ファンに人気のディテールとして、反乱軍を表現したエンボス加工シリコン製ロゴのパッチに加え、胸と背のデザインには、T-65 Xウイング・スターファイターまたはT-47エアスピーダー/スノースピーダーを取り入れました。さらに、ルーク・スカイウォーカーのヘルメットにインスパイアされた紋章、オーラベッシュ(STAR WARS の銀河系で使われる文字)文字のメッセージが付いています。

\7,000 (税込\7,700)。

Skywalker Pilot Crossbody Bagスカイウォーカーパイロットクロスボディバッグ

ルーク・スカイウォーカーにインスパイアされ、STAR WARSファンが好むディテールを取り入れたスペシャルな斜め掛けバッグ。

長さが調整できるストラップで思い通りの快適さが得られ、多機能ポケットで持ち物を安全に収納できます。

ファンに人気のディテールとして、エンボス加工シリコン製の反乱軍、コムリンクのロゴパッチに加え、ルーク・スカイウォーカーのヘルメットの紋章にインスパイアされたエンブレムとオーラベッシュ(STAR WARSの銀河系で使われる文字)文字のメッセージが付いています。

\6,000 (税込\6,600)。

Skywalker Pilot Ball Capスカイウォーカーパイロットボールキャップ

ルーク・スカイウォーカーにインスパイアされ、STAR WARSファンが好むディテールを取り入れたスペシャルなキャップ。

後頭部のメッシュによる高い通気性、スナップバック式のサイズ調整バンドにより、思い通りの快適さを提供します。

ファンに人気のディテールとして、表にルーク・スカイウォーカーのヘルメットの紋章にインスパイアされたエンブレム、エンボス加工シリコン製の反乱軍のパッチとコロンビアのロゴが付き、内側のテープには、反乱軍のシンボルとオーラベッシュ(STAR WARS の銀河系で使われる文字)文字のメッセージが記されています。

\5,000 (税込\5,500)。

