「TOKYO VICE」シーズン2、窪塚洋介＆真矢ミキ参戦決定 ─ 「役者人生の中で一番難しい役柄」「改めて90年代を再び生き」

1990年代の東京を舞台に、WOWOWとMaxの日米共同で制作される超大作ドラマシリーズ「TOKYO VICE」のシーズン2が、アメリカでは2024年2月からMaxで配信開始、日本ではWOWOWで2024年春に放送・配信開始となる。アンセル・エルゴート、渡辺謙に加え、シーズン2から参加となる窪塚洋介、真矢ミキの4名のコメントが到着した。本邦初公開となるそれぞれの場面写真も届けられている。

アンセル・エルゴート(ジェイク役)<※日本語メッセージ>

もう一回、東京バイスの撮影ができてとても嬉しかったです。

このテレビドラマのお陰で日本の文化を学ぶことができました。

東京バイス シーズン2の話は、もっと面白くなったとおもいますので、ぜひ見てください。

このドラマは90年代の東京の闇の世界がよく描かれているので、とっても面白いと思います。

東京バイス シーズン2は、シーズン1よりもっと面白い展開になっています。

渡辺謙(片桐役)コメント

皆が窮地に追い込まれたSeason1のラスト。

どうなっていくのか先の読めない状態で2がスタートしました。

1話ごとに急展開を見せる脚本に驚きながら、撮影が進みました。

サスペンス満載のSeason2を是非お楽しみ下さい。

窪塚洋介(葉山役)コメント

「TOKYO VICE」Season2に服役から出所してくる千原会の若頭"葉山"役で出演しています。

僕も好きな作品が多いHBO(現 Max)の作品に関わることができて大変光栄に思っております。

今までの役者人生の中で一番と言っても過言ではない、とても難しい役柄でしたが、日米共同制作の現場はいつもとても刺激がありました。

皆さんに観ていただけるのを楽しみにしています。

真矢ミキ(長田役)コメント

80年代、そして90年代初頭、私は20代でした。

異様なほど大人達に活気があり勢いがあった。そしてバブル崩壊。

今、役を通し改めて90年代を再び生き、その背中合わせとなる縦横無尽な裏社会の深さを知ります。

Season2は、生き残るために闇組織も形を変えざるをえない状態で膨れ上がり警察と化かしあい闘います。

私演じる警察組織に生きる女性は、当時の男社会を真っ向から浴びながら、そんな闇組織に立ち向かいます。TOKYO VICEは海外から来た1人の青年記者の俯瞰の目線から時代と社会を大胆に斬り込み、

それとは対照的に必死に生きる人々の心の機微を繊細に描きます。一見バイコントラストに感じる社会と

人の組み合わせこそが、その時代を象徴するセットなのだとも気付かされます。

今、半年間続いた撮影が終わった達成感と何か途轍もない大きな経験をいただいた感謝が心の奥底にあります。

謙さんをはじめ、この作品で出会えた全ての皆さんにときめいた日々でした。



世界が憧れた大都会“1990年代TOKYO”が牙をむく。東京の大学を卒業したアメリカ人青年ジェイク(アンセル・エルゴート)は、故郷に戻ることを勧める両親に反し、難関な試験を突破して日本の大手新聞社に就職する。警察担当記者となったジェイクは特ダネを追いかけるうちに、ヤクザ絡みの事件を手練で解決する刑事、片桐(渡辺謙)と出会う。新聞記者として危険な闇社会へと入り込んでいくジェイクに片桐は忠告する。「この世界は、一度開いた扉は閉じるのが難しい」。

登場人物達それぞれがショッキングな展開を迎えるというクリフハンガーで幕を閉じたSeason1、男社会を渡り歩く女性記者・詠美(菊地凛子)、風俗街で暗躍する刑事・宮本(伊藤英明)、ジェイクと意気投合する若きヤクザのリーダー・佐藤(笠松将)、謎めいたカリスマホスト・アキラ(山下智久)らの運命はいかに。夢や希望ものみ込まれる東京のアンダーグラウンドで、生き残れるのは誰か。

Season2では、ジェイクは東京の犯罪の裏社会により深く入り込んでいき、自分自身や身近な人々の命が恐ろしい危機にさらされていることに気づく。

ハリウッド共同制作オリジナルドラマ「TOKYO VICE Season2」はWOWOWにて2024年春放送・配信スタート(全10話)。にて、Season1全8話配信中。

