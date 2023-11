『セックス・アンド・ザ・シティ』恋愛リアリティ番組制作へ

『セックス・アンド・ザ・シティ』の原作となったキャンディス・ブシュネルの著作を基に、恋愛リアリティ番組が製作されることがわかった。

【写真】続編もファッションにぬかりなし! 『And Just Like That…(原題)』最新撮影現場をキャッチ

Varietyによると、タイトルは『Is There Still Sex in The City(原題)』。50代の女性4人が、都市の喧噪の生活から“恋愛のユートピア”での生活にチェンジし、没入型の恋愛体験を通じて、再び愛を取り戻すさまを追うそうだ。

4人は、心地よい田舎のシャトーで一緒に暮らし、エピソード毎に、異なるグループに属する男性をピックアップ。若いイケメンからシニア世代、リッチな男性やファンタジーの世界の男性まで、さまざまなタイプとデートを重ねる。最後に彼女たちの心を奪うのは誰なのか。また彼女たちは、セックスを街に持ち帰ることができるのか?

『セックス・アンド・ザ・シティ』の原作を手掛けたキャンディスは、リアルライフのキャリー・ブラッドショーとして知られる。ドラマはシーズン6まで放送されたのち、映画版2本が公開。2021年からは、リバイバル版の『AND JUST LIKE THAT…/セックス・アンド・ザ・シティ新章』も制作されている。

彼女は製作発表に際し、「50代(以上)の女性たちは今、恋愛市場で最もホットな存在です」と声明を発表。「数十年にわたって、さまざまな年代の男性とデートしてきました。私の恋愛への情熱と、私のように愛を再び取り戻したい女性たちを助けるチャンスを兼ね備えたこの番組に関わることができて、ワクワクしています」と述べた。