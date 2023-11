毎度のことハズレなしの豪華アイテムが必ず当たるHappyくじから、『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)が登場だ。2023年12月8日(金)~12月10 日(日)で幕張メッセにて開催される「」のHappyくじブース(ブース番号:E-24)にて限定販売される。

東京コミコン2022で大好評を博したオリジナルデザインのカードが必ず当たるムジョルニアみくじがパワーアップ。今年はムジョルニアみくじに加え、シリーズのキーアイテム「四次元キューブ」を模した四次元キューブみくじが登場。カードが必ず当たる東京コミコンでしかゲットできないスペシャルなくじとなっている。

2023年のカードは『アベンジャーズ/エンドゲーム』のデザインで登場。エンドゲームの舞台となる2023年にふさわしく同作にフォーカスしたカードとなっている。アイアンマン、 キャプテン・アメリカを始め、ドクター・ストレンジやロキなど、アベンジャーズがアッセンブルした。

商品概要 価格:1回200円(税込) 発売日:2023年12月8日(金)~12月10日(日) 販売箇所:東京コミコン2023 Happyくじブース(ブース番号:E-24) カードデザイン数:全50種類(10種類はホログラム仕様)

