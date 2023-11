ABEMAで、『アイドルマスター』シリーズと、『ラブライブ!』シリーズが贈る夢のコラボライブイベント『異次元フェス アイドルマスターラブライブ!歌合戦』の「ABEMA PPV ONLINE LIVE(アベマ ペイパービュー オンライン ライブ)」(※2)生配信を記念し、2023年12月6日(水)から12月9日(土)の4日間にわたり、両シリーズを80時間超無料一挙放送する。

【放送】『アイドルマスター』全話無料一挙

本企画では、『アイドルマスター』シリーズより、『アイドルマスター』から、現在放送中の新作アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ!』のTVアニメシリーズ4作品に加え、初の劇場版アニメ『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』の計5作品を、『ラブライブ!』シリーズより、第1作目『ラブライブ!』から『ラブライブ!スーパースター!!』のTVアニメ4シリーズをはじめ、劇場版アニメ2作品など計10作品をピックアップ。

最新作から人気過去作まで、『アイドルマスター』シリーズ、『ラブライブ!』シリーズの全15作品を、2023年12月6日(水)からイベント当日12月9日(土)までの4日間連続、80時間超えで続々と全話無料一挙放送する。

なお、『異次元フェス アイドルマスターラブライブ!歌合戦』は、「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて2023年12月9日(土)、10日(日)の両日生配信。両シリーズのキャスト陣が大集結し、作品を越えたコラボでしかできない、本イベントならではの多彩なオリジナル企画が予定。

さらに、12月7日(木)夜10時からは、特別番組『異次元フェス アイドルマスターラブライブ!歌合戦 アベマで生配信直前 SP』を「ABEMA」独占放送。イベントの前々日に放送される本番組には、「アイドルマスター シンデレラガールズ」より渋谷 凛役の福原綾香、「アイドルマスター ミリオンライブ!」より春日未来役の山崎はるか、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より月岡恋鐘役の礒部花凜ら『アイドルマスター』シリーズキャストと、「Aqours(ラブライブ!サンシャイン!!)」より高海千歌役の伊波杏樹、「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より上原歩夢役の大西亜玖璃、「Liella!(ラブライブ!スーパースター!!)」より澁谷かのん役の伊達さゆり、「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」より日野下花帆役の楡井希実ら『ラブライブ!』シリーズキャストが出演し、ライブの見どころや楽曲の魅力を語る。

■『異次元フェス アイドルマスターラブライブ!歌合戦』配信記念!『アイドルマスター』シリーズ&『ラブライブ!』シリーズ“80時間超”無料一挙放送 概要【12月6日(水)】

▼『アイドルマスター』全話無料一挙放送

<放送日時&番組URL>

放送日時:2023年12月6日(水)午前0時〜午前10時50分

▼『ラブライブ!』第1期&第2期全話無料一挙放送

<放送日時&番組URL>

・第1期

放送日時:2023年12月6日(水)午前10時50分〜午後4時55分

・第2期

放送日時:2023年12月6日(水)午後4時55分〜夜11時

▼『アイドルマスター シンデレラガールズ』全話無料一挙放送

<放送日時&番組URL>

放送日時:2023年12月6日(水)夜11時〜7日(木)午前9時50分

▼特別番組『異次元フェス アイドルマスターラブライブ!歌合戦 アベマで生配信直前SP』独占放送

<放送日時&番組URL>

放送日時:2023年12月7日(木)夜10時〜夜11時

放送チャンネル:ABEMAアニメチャンネル3

出演(敬称略):福原綾香(「アイドルマスター シンデレラガールズ」渋谷 凛役)山崎はるか(「アイドルマスター ミリオンライブ!」春日未来役)、礒部花凜(「アイドルマスター シャイニーカラーズ」月岡恋鐘役)、伊波杏樹(「ラブライブ!サンシャイン!!」Aqours高海千歌役)、大西亜玖璃(「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」上原歩夢役)、伊達さゆり(「ラブライブ!スーパースター!!」Liella!澁谷かのん役)、楡井希実(「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」日野下花帆役)



MC:アメリカザリガニ 柳原哲也、平井善之

