2023年12月8日(金)~10日(日)開催の「」より、お楽しみのフード情報が届けられた。

今年のフードエリア「グルメプラネット」では、大ヒット映画『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』を再現したかのようなアメリカンフードトラックでリアルアメリカンバーガーを販売するK`S PITや、グルメ大国台湾でダントツ人気な「魯肉飯(ルーローファン)を販売する台湾食堂 包子家(PAOZUYA)、さらにお笑いコンビ『8.6秒バズーカー』の“はまやねん”が手掛けた「はまやねんキッチンカー」の“冷めても美味しいはまやねん特製コク旨カレーパン”など、最高のフードが東京コミコン2023会場に大集結する。

はまやねんのコク旨カレーパン

「東京コミコン2023」 グルメプラネット登場のフード一覧

金沢おでんと韓国ヤンニョムチキン

XL SIZE PIZZA

青山餃子楼

ケンチャンスマイル

真味

笠屋

UJ カンパニー

ビッグダイナー

スプラウト

風雲児 日ノ本

スパイス

台湾食堂 包子家(PAOZUYA)

K‘S カンパニー

BAGU 龍

富貴包子楼

KEBAB TIME

未来屋

オリーブ&クリスピーチキン

レッドガウル

K‘S PIT

ZEROSTACAFE

東京コミコン2023 開催概要 Ⓒ2023 Tokyo comic con All rights reserved. 会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:00

9 日(土)10:00~20:00

10 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール

※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開

・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)

・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示

・最新技術を使った様々なコンテンツの体験

・海外セレブ俳優との交流

・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

