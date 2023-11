モンスター・ヴァース『ゴジラvsコング』(2021)の続編となる新作『ゴジラxコング:ザ・ニュー・エンパイア(原題)』より、コングに似た新怪獣の姿を写し出したポスタービジュアルが公式SNSアカウントで公開された。

ポスターは、ベットリこびりついた手形の血の中から鋭い眼差しを向ける新怪獣を写し出している。ポスターの右下には「Bow To Your New King(新たなキングを拝め)」との言葉もある。

この投稿をInstagramで見る

前作『ゴジラ vs コング』では、二大モンスターのゴジラとコングが正面衝突。続編では、その両者が未知の脅威に立ち向かうためタッグを組む物語が描かれることになる模様。現在、モンスターヴァースからはドラマが配信中だが、同作からの展開も気になるところ。

『ゴジラxコング:ザ・ニュー・エンパイア』では、アダム・ウィンガード監督が前作から続投。出演者には、レベッカ・ホールやブライアン・タイリー・ヘンリー、カイリー・ホットルら続投組に加え、新たに『美女と野獣』(2017)のダン・スティーヴンス、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)のファラ・チャン、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』(2022)のアレックス・ファーンズ、『モアナと伝説の海』(2016)のレイチェル・ハウスらの出演が決定している。

なお、2023年11月30日~12月3日で開催されるブラジルコミコン(CCXP)では、本作のブースが。ウィンガード監督もゲストとして会場へ駆けつけるという。

『ゴジラxコング:ザ・ニュー・エンパイア(原題)』は、2024年4月12日米公開予定。

Source:

※記事内の一部表現に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げます。

The post first appeared on .