日本が誇る人気ゲームキャラクター、ソニック・ザ・ヘッジホッグをハリウッドが実写映画化した『ソニック・ザ・ムービー』シリーズの第3作より、シャドウのファーストルックがお披露目となった。

Off and RUNNING.

Only in theatres December 20, 2024 - Sonic the Hedgehog (@SonicMovie)

シャドウは、第2作『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』(2022)のポストクレジットシーンで登場しており、第3作でいよいよ本格登場となる。この場面では、G.U.N. (ガーディアンユニット・オブ・ネイションズ)のリーダーであるウォルターズが「ドクター・ロボトニックのデータから50年以上前のファイルが発見され、極秘研究施設の座標が見つかった」と報告を受け、恐怖に慄いて「それはプロジェクト・シャドウだ」と呟くと、カプセルの中にいたシャドウが目を開いた。続く第3作で、シャドウが主要ヴィランになることが示唆されていたのだ。

『ソニック・ザ・ムービー』の公式X(旧Twitter)に投稿されたファーストルックには、「Off and RUNNING(好調な滑り出し)」とのコメントが添えられている。もっとも、確認できるのはカチンコの隣に佇むシャドウの脚と手のみで、上半身は写っていない。

現時点でシャドウの声を演じるキャストは不明。ソニック役の声をベン・シュワルツ、ナックルス役をイドリス・エルバ、テイルス役をコリーン・オショーネシーを再演するほか、監督として前2作のジェフ・フォウラー、脚本でパット・ケイシー&ジョシュ・ミラーもカムバックする。

映画『ソニック・ザ・ムービー』第3作は、2024年12月20日に米国公開予定。

Source: , ,

The post first appeared on .