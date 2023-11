二大怪獣が激突したハリウッド映画『ゴジラvsコング』の続編『ゴジラxコング:ザ・ニュー・エンパイア(原題) / Godzilla x Kong: The New Empire』(2024年4月12日全米公開)の初となるポスタービジュアルが現地時間29日、映画の米公式Instagramで公開された。

「新たな王に屈服せよ(Bow to your new king)」というキャプションが添えられたポスターには、赤く染まった手形と共にコングに似た青目の新タイタン(怪獣)がこちらを睨みつけている。配給の米ワーナー・ブラザースが発表したあらすじによると、前作で激突したゴジラとコングは、巨大な未知の脅威と対峙し、タイタンと人類の存続をかけた戦いに挑むという。

監督は『ゴジラvsコング』と同じくアダム・ウィンガードで、ダン・スティーヴンス、ファラ・チェン、 アレックス・ファーンズ、レイチェル・ハウスら新キャストのほか、レベッカ・ホール(アイリーン役)、前作からブライアン・タイリー・ヘンリー(バーニー役)、ケイリー・ホトル(ジア役)も出演。ウィンガード監督は、現地時間11月30日に開幕するブラジルコミコン(CCXP)に出席予定で、同作の特設ブースも展開されている。(編集部・倉本拓弥)