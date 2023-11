『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)の前日譚スピンオフ映画『フュリオサ(原題)』より、アニャ・テイラー=ジョイ演じる主人公フュリオサの姿が初めて公開された。

米がX(旧Twitter)アカウントで公開したのは、2023年11月30日~12月3日で開催予定のブラジルコミコン(CCXP)で出展される『フュリオサ』のブースコーナーの写真。黄金に輝くフュリオサの姿が写し出されており、光背のような背景デザインも相まって神々しさを放っている。

‘Furiosa’ CCXP Booth Features First Image of Anya Taylor-Joy in Prequel - Collider (@Collider)

CCXPでは、主演のテイラー=ジョイとヴィラン役を演じるとされるクリス・ヘムズワースが登壇予定。謎多き物語についてキャストたちの口から何が語られるのか、楽しみにしておこう。共演には、『Mank/マンク』(2020)などのトム・バーク、リクタス・エレクタス役を続投するネイサン・ジョーンズらが名を連ねている。

『マッドマックス』シリーズの前日譚となる本作は、『怒りのデス・ロード』で独裁者イモータン・ジョーに反旗を翻し、彼の妻たちの逃走計画を実行した戦士フュリオサの若き日を描く物語。シリーズ4作を手がけてきたジョージ・ミラー監督が再びメガホンを取る。2024年、カンヌ国際映画祭でプレミア上映予定。アメリカでの一般公開は2024年5月24日より開始となる。

Source:

The post first appeared on .