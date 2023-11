2023年11月29日に開催されたイベント「DealBook Summit」に登壇したイーロン・マスク氏が、X(旧Twitter)への広告出稿を停止した広告主らに「Go fuck yourself(くたばれ)」と発言したことが報じられました。イベントには、Xへの広告出稿を見合わせている企業のひとつであるディズニーのボブ・アイガーCEOも出席しており、マスク氏は壇上からアイガー氏に話しかけたとのことです。

The New York Timesの金融ニュースサービス・DealBookが開催したインタビューイベントである「DealBook Summit 2023」に出席したマスク氏は、大手企業らはXへの広告掲載を見合わせていることについての話題で、「くたばれ」と発言しました。その際の様子は、以下のムービーを再生すると見ることができます。

インタビュアーのアンドリュー・ロス・ソーキン氏がXでの広告について言及すると、マスク氏は「もし誰かが広告で私を脅迫しようとしたら?金で脅そうとしたら?くたばれ」と述べました。発言後にソーキン氏は絶句しましたが、マスク氏が改めて「く、た、ば、れ。わかりますよね?」と繰り返すと会場から笑いが起こりました。

マスク氏はさらに、このインタビューより前に登壇して「ディズニーはマスク氏と提携することを望んでいない」と話したボブ・アイガー氏に向けて手を振り「ヘイ、ボブ!」とあいさつしました。

マスク氏はまた、「この広告ボイコットで会社はつぶれるでしょう。そして、『あの広告主が会社を殺したんだ』ということは全世界が知るところになり、私たちはそれを詳細に記録します」と述べて、もし広告主が戻ってこなければXがサービスを終了するとの見通しや、それに憤慨したユーザーが広告主をボイコットすることなどをほのめかしました。

Xへの広告掲載を控える動きは、マスク氏がXでの反ユダヤ発言をエスカレートさせたのが発端です。マスク氏の差別的な発言を懸念したAppleやディズニーなどが広告出稿を見合わせると発表したのを皮切りに、これまで100社以上の企業が広告を一時見合わせるかまたは完全に停止しており、収益の損失は7500万ドル(約110億円)以上になると試算されています。

テクノロジーやエンタメ業界以外の企業もXからの撤退を開始しており、例えばThe Washington Postはマスク氏が陰謀論の「ピザゲート」は真実だと発言したのを受けて広告出稿を一時見合わせると発表しました。

マスク氏は開き直るような態度を見せる一方、一連の投稿を後悔しているとも語っており、「私がこのプラットフォーム上でした最悪とは言わないまでも、最も愚かな行いのひとつです。あのツイート、もといポストに関しては申し訳ありません」と述べました。

マスク氏は11月27日にイスラエルを訪問し、ガザ地区を「脱過激化」および「復興」したいと述べたベンヤミン・ネタニヤフ首相に支援を申し出ています。これについて尋ねたインタビュアーに対し、マスク氏は「イスラエル訪問は投稿の前から計画されていたもので、『謝罪行脚』の一環ではありません」と述べました。

インタビューではこのほか、自身が設立に携わったOpenAIのサム・アルトマンCEO解任騒動について、多くの人と話したが原因はわからなかったと述べたほか、AIが人類に害を及ぼす危険性を懸念しており、そのせいで「夜も眠れない」とコメントしたとのことです。