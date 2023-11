ここ数年にわたってiPhoneが毎朝9時25分にアラームを鳴らし続け、それを消す方法がなく、地獄の思いをしている女性がいます。

TikTokユーザーのアンジェレ・ソフィアさんは、この地獄のアラームに何年も前から苦しめられているが、アップルに問い合わせても解決しないと述べています。時計アプリを開いても9時25分のアラーム設定はなく、よって解除のしようがないわけです。

奇妙なことに、アラームは一度しか鳴らず、しかもiPhoneをミュートしていない場合しか鳴らないとのこと。が、鳴らなくても画面上にアラーム表示はされるそうです。

