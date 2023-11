2024年2月23日(金)公開の映画『犯罪都市 NO WAY OUT』から、日本版予告編が解禁された。

『犯罪都市 NO WAY OUT』は、マ・ドンソク演じる刑事マ・ソクトを主人公としたクライム・アクションシリーズの最新作。シリーズ第二作『犯罪都市 THE ROUNDUP』主演のマ・ドンソクとイ・サンヨン監督が再びタッグを組み、ベトナムでの凶悪犯一斉検挙から7年後、刑事マ・ソクトがソウル広域捜査隊で新種薬物事件の背後で蠢く強敵たちと戦う姿を描く。本作では、刑事マ・ソクト役のマ・ドンソクが続投するほか、悪役チュ・ソンチョル役でイ・ジュンヒョク、日本のヤクザ・リキ役で青木崇高が共演。マ・ソクトと新しいチームを組む広域捜査課の刑事として、イ・ボムスとキム・ミンジェがキャストに名を連ねている。また、國村隼も特別出演している。

映画『犯罪都市 NO WAY OUT』(C)ABO Entertainment presents a BIGPUNCH PICTURES & HONG FILM & B.A. ENTERTAINMENT production world sales by K-MOVIE ENTERTAINMENT

『犯罪都市 NO WAY OUT』は、今年2023年5月に韓国で封切られ、同時期公開のハリウッド大作『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』や『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』を押さえてオープニング興収1位を記録。公開から約1ヶ月後には、前作『犯罪都市 THE ROUNDUP』に続いて動員1,000万人を突破し、興収100億円超えを記録。来年2024年5月には、第4作の韓国公開も予定されている。

マ・ソクトはマフィアも恐れる規格外のやりすぎ“最強刑事”。新種薬物事件の真相を追う中で、捜査線上に浮かび上がったのは、“日本のヤクザ”と“汚職刑事”だった。一条親分(國村隼)の指示のもと、麻薬を盗んだ組織員を処理するべく韓国に送り込まれた極悪非道な“ヤクザの解決屋”リキ、さらに麻薬売買を仕切り捜査をかく乱させる“汚職刑事”チュ・ソンチョルが立ちはだかり、マ・ソクトに最大のピンチが訪れる。

解禁された日本版予告では、『新感染 ファイナル・エクスプレス』や『犯罪都市 THE ROUNDUP』などでマ・ドンソクを吹き替えてきた声優・小山力也がナレーションを担当。マ・ソクトがリキに日本刀で襲われる場面や、猛スピードで襲い来る車に勢いよく乗り上げるシーンなど、アクションが満載。青木崇高、イ・ジュンヒョクら2人のヴィランも姿を見せている。

『犯罪都市 NO WAY OUT』は2024年2月23日(金)新宿ピカデリー、グランドシネマサンシャイン 池袋ほか全国公開。