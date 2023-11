松本人志企画・プロデュースのAmazon Original番組『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン13 COMBINEDを、12月22日よりPrime Videoにて一挙配信することが決定した。

「ドキュメンタル」シリーズは、松本人志によって選ばれたお笑い芸人たちによる、妥協なしの、究極に自由な“笑わせ合いサバイバル”番組。「最後まで笑わなかった者、他者を笑わせてポイントを多く獲得したものが優勝」というルールのもと、2016年に配信開始以降、Prime Videoで不動の人気を誇るバラエティ番組だ。本シリーズは、日本発のお笑い番組フォーマット、海外版『LOL: Last One Laughing』として輸出され、国と言語、文化の壁を乗り越え、世界中に笑いを巻き起こしている。現在では、メキシコ・オーストラリア・ドイツ・イタリア・インド・スペイン・フランス・ブラジル・カナダ・スウェーデン・オランダ・アルゼンチン・ポーランド・ナイジェリア・コロンビアなど、15以上の国と地域(※2023年11月末時点)で配信。ドイツ版は、動画配信サービスにおいて3度にわたる高視聴率を記録し、国際エミー賞にノミネート。『LOL: Last One Laughing』がドイツのPrime Videoにおいて最も人気・視聴率が高い作品としてヒットしております。また、フランス・イタリアにおいては、シーズン3が各国のPrime Video史上最高のヒット作となった。

『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン11、シーズン12では、UNLIMITEDというサブタイトルが冠され、その名の通り、これまでのお笑い芸人の参加制限が外され、『ドキュメンタル』シリーズの新境地を切り開きました。香取慎吾氏、貴乃花光司氏、ISSA氏(DA PUMP)、近藤真彦氏、長州力氏など予測不能・豪華けんらんなタレント陣が出演し、笑いの死闘を繰り広げ、話題となった。今後、『ドキュメンタル』シリーズはどう進化していくのか? その疑問に答えるかのように、コンビ対抗となる最新シーズンでは、新たにCOMBINEDというサブタイトルが冠され“芸人オンリー”の原点回帰にして前代未聞となる初のコンビ対抗戦が開幕決定。さらに、優勝賞金はコンビ戦に相応しく、シリーズ史上最高金額の2,000万円となることが発表された。※シーズン9のキャリーオーバー回あり

この度解禁となったティザービジュアルには、松本によって選ばれた色とりどりの覆面を被った5組のコンビ芸人が一挙集結。ビジュアル内には、お好み焼きのベルトや釘の突き刺さった大根が登場、それぞれのマスクにマークがプリントされ、謎が謎を呼ぶビジュアルとなっている。

Amazon スタジオ ローカルオリジナル バイスプレジデント ジェームズ・ファレルは、「『ドキュメンタル』シリーズは、世界的にみてもPrime Video史上一番息の長い作品となります。シーズン13として、記録を更新し、初のコンビ戦という、新しい試みの最新作を、12月のホリデーシーズンにお客様にお届けできることを大変喜ばしく思います。世界中に笑いを巻き起こし進化し続けるドキュメンタルシリーズにどうぞご期待ください」とコメントを寄せた。

また、本シリーズのプロデューサーである、松本人志氏は、以下のようにコメント。「ちょっとしばらく、芸人さんと離れていましたよね。せっかくこんなに芸人がいるのに、個の戦いだけで終わらせるのは、勿体ないなと。これは中々画期的と言いますか、初のコンビ対抗戦、初のタッグマッチとでも言いましょうか。コンビで負けるわけにもいかないでしょうから、今回は賞金2,000万円でいいんじゃないかなと。脱落するときは2人同時に脱落するわけですから、これでコンビ仲がおかしくなるってことがあるのかもしれない。でも知らないです。関係ないんで」

『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン13 COMBINEDは、Prime Videoにて12月22日より本編4話一挙配信。