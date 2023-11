アベンジャーズ新作映画の脚本家に『ロキ』クリエイターが決定！

マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の映画『アベンジャーズ』シリーズ第5作『Avengers: The Kang Dynasty(原題)』の脚本家に、『ロキ』で2シーズンにわたってクリエイターを務めたマイケル・ウォルドロンが就任したことが明らかとなった。



【関連記事】『ロキ』はシーズン2では終わらない!?あのキャストも復活の可能性を示唆

ウォルドロンは『ロキ』だけでなく、映画『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』でも脚本を手がけ、『アベンジャーズ』シリーズ第6作『Avengers: Secret Wars(原題)』の脚本家にも決定しており、言わばMCUの重鎮的な存在だ。

#Loki creator Michael Waldron will now pen the script for #Avengers: #TheKangDynasty https://t.co/BChm8dKiUD

- The Hollywood Reporter (@THR) November 28, 2023