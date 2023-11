億万長者のイーロン・マスク氏が、子どもの性的搾取に関する長年の誤った陰謀論を支持する投稿をX(旧Twitter)にポストしました。この投稿は多くのユーザーから批判されたため、最終的に削除されています。

2023年11月20日以降、マスク氏はX上で5回にわたり「ピザゲート」と呼ばれる陰謀論を支持しています。ピザゲートは2016年の大統領選挙期間中に広まった陰謀論で、「民主党のヒラリー・クリントン陣営の関係者が、ワシントンD.C.にあるコメット・ピンポンというピザ屋を拠点とした人身売買や児童買春に関与している」という内容でした。ピザゲートを信じた男性がピザ店で銃撃事件を起こすという事態にまで発展しましたが、疑惑そのものはコロンビア特別区首都警察を含む複数の機関によって虚偽であることが証明されています。

しかし、マスク氏は自身のXアカウント上で「ピザゲートは真実である」「少なくとも疑わしいもののように思える」などと述べ、ピザゲートは陰謀論ではなく真実であると複数回にわたって主張しました。この投稿の影響で、マスク氏はメディアやテクノロジー監視団体から広範な反発を受けています。

近年の極端な陰謀論の台頭について数冊の本を書いている作家のマイク・ロスチャイルド氏は、マスク氏があおったピザゲートについて、「当初とは異なるより広範な意味を持つものになりつつある」と言及しました。ピザゲートは当初、ピザ屋のコメット・ピンポンで行われている人身売買や児童売春を指摘するものでしたが、最近は「エリートが児童を対象に行っている悪事」全体を指すようになりつつあるとロスチャイルド氏は説明しています。

また、ロスチャイルド氏は「たとえマスク氏がピザゲートを支持する言動を冗談だと思っているとしても、彼がこれを支持することには間違いなくリスクがあります」「マスク氏は2016年にピザゲートに参加しなかった多くの人々を筋金入りの陰謀論兼反ユダヤ主義に誘導しようとしています」と述べ、マスク氏を批判しました。

マスク氏はピザゲートについて直接言及する投稿を削除していますが、あるユーザーからの「デヴィッド・ブロック(Media Mattersの創設者)はピザゲートが行われたコメット・ピンポンのオーナーであるジェームズ・アレファンティスのボーイフレンドでした。当時ピザ屋のオーバーだったアレファンティスは、GQの『ワシントンD.C.で最も影響力のある50人』のリストに載っていました」という投稿に対して、「奇妙だ」と反応する投稿を残しています。なお、マスク氏の保有するXは、名誉毀損(きそん)や業務妨害を理由にMedia Mattersを訴えたばかりです。

Weird— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2023

なお、海外メディアのThe Hillは「マスク氏のアカウントは約1億6400万人のフォロワーを抱えており、同氏は頻繁にXを利用しながら、極右ユーザーや非主流のアイデアを宣伝するアカウントと頻繁に交流しています」と指摘。

NBC Newsは「マスク氏は何年にもわたりジャーナリストや報道機関を批判してきましたが、敵とみなしているメディアや組織に対してますます好戦的になっています」と報じました。