大晦日に放送される年末の風物詩、NHK紅白歌合戦の第74回(2023年)に、クイーン+アダム・ランバートが特別企画で出場することがわかった。

この発表にあわせてクイーンからコメントも到着している。

「日本の皆さん、こんにちは。

紅白で皆さんとご一緒できてうれしいです。

日本の皆さんとはすばらしい関係を続けてきました。

僕たちはずっと日本を愛していますし、大きな意味がある大切な場所です。

大晦日に僕たちの曲を聴いて、楽しい時間を過ごして、

友達や愛する人たちとのつながりを感じてほしいと思っています。」 Brojan Hohnjec - Copyright Miracle Productions LLP

クイーンは、今年でデビュー50周年を迎え、今までに全世界で3億枚近い売り上げと、数々の偉業を達成した世界を代表するロック・バンド。

日本との縁も深く、1975年4月に初来日して以来、フレディ・マーキュリー在籍時に6回、合計で10回の来日公演を実現。さらにCMソングやドラマ主題歌などにも起用され、ロック・ファン以外にも認知を広めて、日本でも大人気のバンドとなっている。

現在はグラミー賞にもノミネートされたヴォーカリスト、アダム・ランバートが加わり、クイーン+アダム・ランバートとしても活動中。以来、世界を舞台に数多くのライヴを届けており、2024年2月には最後と噂される来日公演も決定している。

そんな彼らが紅白の場で、海外と日本をつなぐまさに『ボーダレス』なシーンを体現。彼らが届けるメッセージが紅白の場を通じて、日本に世界に響くことになる。

『第74回NHK紅白歌合戦』は12月31日(日)19:20~23:45放送。NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1。

来日公演情報

QUEEN + ADAM LAMBERT - THE RHAPSODY TOUR -

2024年2月4日(日) 愛知 バンテリンドーム ナゴヤ 2024年2月7日(水) 大阪 京セラドーム大阪 2024年2月10日(土) 北海道 札幌ドーム 2024年2月13日(火) 東京 東京ドーム 2024年2月14日(水) 東京 東京ドーム

