DC『スーサイド・スクワッド』の日本新作オリジナルアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」新情報を解禁するWeb番組『Suicide Squad ISEKAI Reveal Stream』が、2023年12月1日(金)19時より配信される。

番組は10分程度で、ナレーションは子安武人。にて配信される。

Suicide Squad and all related characters and elements © & TM DC © 2023 Warner Bros. Japan LLC

DC原作の人気IP『スーサイド・スクワッド』を、「ジョジョの奇妙な冒険」アニメーションシリーズ等を手掛けるワーナー ブラザース ジャパンが日本発の完全新作オリジナルアニメーションとしてプロデュース。アニメーション制をは「SPY×FAMILY」「王様ランキング」といった世界的ヒットアニメを制作するWIT STUDIOが手掛けることで、企画発表時より大きな話題を集めた本作の新情報が遂に発表となる。

ハーレイ・クイン、ジョーカー、DC コミックスの 悪党ヴィランによる″異世界″モノ。決死部隊=スーサイド・スクワッドが ISEKAI を舞台に大暴れする。

ちなみに「異世界スーサイド・スクワッド」は、「」3日目の12月10日にスペシャルステージも開催される。何が飛び出すか、注目だ。

The post first appeared on .