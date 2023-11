【2023年12月】Netflix 海外作品の配信予定 ─ ドラマ、オリジナル映画、注目作品

で配信される2023年12月のラインナップが到着した。ドラマ作品からオリジナル映画、Netflixに登場する注目作品の中から、THE RIVERでは海外作品のみをピックアップしてご紹介。気になるタイトルの配信スケジュールをおさえよう。

今月は、人気シリーズ「ザ・クラウン: シーズン6」のパート2や、ザック・スナイダー監督による注目のSF巨編『REBEL MOON - パート1: 炎の子』、ブラッドリー・クーパー監督による『マエストロ: その音楽と愛と』、イーサン・ホークら共演による『終わらない週末』のほか、『スクリーム6』『シャザム! ~神々の怒り~』『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』などが登場する。

ザ・クラウン: シーズン6: パート2 12月14日独占配信

シリーズ(ドラマ)The_Crown_S6_EP4_130123_1372.ARW

大人気シリーズがついに完結!世界を揺るがした悲劇に暮れるエリザベス女王と英王室。そして母を亡くしたウィリアム王子は新たな生活へ…。

イル・ナターレ: クリスマスなんて大嫌い: シーズン2 12月7日独占配信

Odio Il Natale. Pilar Fogliati as Gianna in Odio Il Natale .Cr. Courtesy of Netflix © 2023

人気ラブコメディがシーズン2へ!今年もまたクリスマスがやってきた。去年とは違って恋愛中のジアンナだが、予想を超えた新たな問題が発生!?

マイライフ with ウォルターボーイズ 12月7日独占配信

My Life with the Walter Boys. (L to R) Nikki Rodriguez as Jackie and Ashby Gentry as Alex in episode 110 of My Life with the Walter Boys. Cr. Courtesy of Netflix/© 2023 Netflix, Inc.

注目のヒューマンロマンス!事故で家族を失い、田舎町の大家族に引き取られた15歳のジャッキー・ハワードは全く新しい日常に挑戦していく。

パックス・マッシリア: 抗争の街 12月6日独占配信

フランス発のサスペンスアクション!危険な麻薬密売人がはびこるマルセイユ。型破りな警部率いる命知らずの特殊捜査チームは巨悪に立ち向かう!

ベルリン 12月29日独占配信

BLUE MONKEYS (L to R) BEGONA VARGAS as CAMERON, JULIO PEñA as ROI, TRISTáN ULLOA as DAMIáN, PEDRO ALONSO as BERLíN, JOEL SANCHEZ as BRUCE, MICHELLE JENNER as KEILA in episode 02 of BLUE MONKEYS. Cr. TAMARA ARRANZ/NETFLIX © 2023

「ペーパーハウス」の人気キャラクター“ベルリン”を描くスピンオフ!あの出来事より前の時代。ベルリンはパリで一世一代の強盗を計画していた!

REBEL MOON - パート1: 炎の子 12月22日独占配信

NETFLIX 映画Rebel Moon. (L-R) Charlie Hunnam as Kai, Michiel Huisman as Gunnar, Sofia Boutella as Kora, Staz Nair as Tarak and Djimon Hounsou as Titus in Rebel Moon. Cr. Netflix ©2023

『ジャスティス・リーグ』のザック・スナイダー監督が贈るSFスペクタクル巨編!銀河を支配する帝国“マザーワールド”にリベンジを誓った心優しい熱き戦士コラとアウトローたちが〈チーム・レベルズ〉として集結。銀河の自由をかけた壮大な戦い が幕を開ける!

マエストロ: その音楽と愛と 12月20日独占配信

Maestro. (L to R) Bradley Cooper as Leonard Bernstein (Director/Writer) and Carey Mulligan as Felicia Montealegre in Maestro. Cr. Jason McDonald/Netflix © 2023.

ブラッドリー・クーパー監督・脚本・主演、キャリー・マリガン共演で贈る注目作!世界的指揮者・作曲家のレナード・バーンスタインと、女優・ピアニストのフェリシア・モンテアレグレ・コーン・バーンスタインの激動の生涯を振り返る愛の物語 。

終わらない週末 12月8日独占配信

LEAVE THE WORLD BEHIND (2023)Mahershela Ali as G.H., Myha’la Herrold as Ruth, Julia Roberts as Amanda and Ethan Hawke as ClayCR: JoJo Whilden

ジュリア・ロバーツ、イーサン・ホーク出演のスリラー!子供たちと郊外の貸し別荘で週末を過ごしていたアマンダとクレイ夫婦の元に予期せぬ来客が訪れる。

チキンラン: ナゲット大作戦 12月15日独占配信

Chicken Run: Dawn of the Nugget. "Chick off the old block." (L-R) Bunty (Imelda Staunton), Mac (Lynn Ferguson), Rocky (Zachary Levi), Molly (Bella Ramsey), Ginger (Thandiwe Newton), Fowler (David Bradley), and Babs (Jane Horrocks) in Chicken Run: Dawn of the Nugget. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

アードマン・アニメーションズの人気作「チキンラン」待望の続編!平和な暮らしの危機にジンジャーと仲間たちは、ニワトリ界を守るため立ち上がる!

ありがとう、ごめんね 12月26日独占配信

Thank you I'm Sorry. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

スウェーデン発のコメディ!妊娠後期で突然一人になったサラは、疎遠になっていた姉のリンダがやってきたことで思いがけない生活を送ることに…。

スクリーム6 12月7日配信

注目の配信作品(映画)

人気ホラーシリーズ最新作。悲劇から1年、NTに移った4人の前に再び「あの姿」が現れる。

シャザム! ~神々の怒り~ 12月7日配信

DCコミックス人気シリーズ第2弾。見た目は大人で中身は子どものスーパーヒーローを描く。

ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り 12月14日配信

クリス・パイン主演、凶悪なヴィランに挑む人気RPGを映画化したアクションファンタジー。

マリー・ミー 12月24日配信

ジェニファー・ロペス、オーウェン・ウィルソン共演。ポップスターと数学教師の恋を描く。

