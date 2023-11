マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)映画シリーズのオリジナルメンバーが復帰するとの報道に、チームの中心的な存在だったキャプテン・アメリカ/スティーブ・ロジャース役のクリス・エヴァンスが反応した。

アベンジャーズが復活するは、米Varietyの特集記事で報じられて瞬く間に話題となった。世代交代が進むMCUで、再びオリジナルメンバー全員が顔を揃えることはあるのだろうか。

この度、米トーク番組『』に出演したエヴァンスは「アベンジャーズ復活について何か言えることはありますか?」と問われると、「僕もしょっちゅうそういう報道を目にするけど、それは僕にとって新情報ですね」と、笑顔と驚きの表情をたたえながら回答した。「誰かが2~3ヵ月ごとに、“スタジオがダウニーやヘムズワース、スカーレットを集めていて、みんなが戻って来るぞ!”と言っているんだと思います」とコメントしたところで、エヴァンスの愛犬が登場。インタビューに集中しているご主人様の気を引きたいのか、隣にちょこんと座った姿が何とも可愛らしい。

エヴァンスは、「すみません。こいつがアテンションを求めていて。必死ですね」と笑いながら、再び話題はアベンジャーズへ。「この件については誰も僕に話をしていません。絶対にないとは言わないけど、自分ではかなり守りに入っています。僕にとってはすごく大切な役だから、(復活するなら)十分な作品ではないと」と付け加えた。

エヴァンスは、『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)でMCUを卒業し、キャプテン・アメリカ再演については、「こない」「もう僕の役じゃない」と発言したこともあれば、今回と同じように「絶対にないとは言わない」「だけどすぐにじゃない」ともいたこともある。

なお、ブラック・ウィドウ/ナターシャ・ロマノフ役を演じたスカーレット・ヨハンソンは自身の役が劇中で命を落としたため、復活については「それってゾンビ版みたいな?」とユーモアを交えていた。

