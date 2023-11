『ウィル＆グレイス』エリック・マコーマック、26年連れ添った妻と離婚へ

人気コメディドラマ『ウィル&グレイス』に主演していたエリック・マコーマックが、26年間の結婚に終止符を打つという。米Entertainment Weeklyなど複数のメディアが伝えた。

ゲイのエリート弁護士のウィルと、気が強いインテリアデザイナーのグレイスの友情を描いた『ウィル&グレイス』は米NBCで1998年から2006年にかけて8シーズン続いた末に一旦終了。2017年に復活するとさらに3シーズン放送され、2020年に計11シーズンで幕を閉じた。エミー賞で作品賞をはじめ数々の主要部門に輝いた人気ドラマでは、ウィル役のエリックも2001年に主演男優賞を手にしている。『ウィル&グレイス』のほかにも『パーセプション 天才教授の推理ノート』『トラベラーズ』といったドラマに主演するなど、俳優として忙しい日々を送っている。

そんなエリックは『ウィル&グレイス』が始まる前の1997年に結婚していたが、今年結婚26周年を迎えた妻のジャネット・ホールデンが離婚を申請したという。家族にとって一年で最も大切な日の一つと言われる感謝祭の前日にロサンゼルスの裁判所に提出された書類の中で、ジャネットは離婚の原因は「和解しがたい相違」だと主張、エリックに対し扶養手当と平等な財産分与を要求している。

エリックとジャネットが出会ったのは、1994年の西部劇ドラマ『Lonesome Dove: The Series(原題)』。エリックがメインキャラクターの一人を演じたこの作品に、ジャネットはアシスタントディレクターとして参加していた。エリックは以前インタビューで、「ジャネットは、僕がそれまで付き合った女優たちとは全然違った。ジーンズを履き、ピックアップトラックを運転するような女性だったんだ」とコメント。当初自分にあまり興味を持っていなかった彼女をなんとか口説き落とし、周りには内緒で付き合っていた。そんな二人は秘密の交際を数ヵ月続けた末、同作の打ち上げパーティーで交際をオープンに。1997年にゴールインした二人の間には、2002年に一人息子が生まれている。

エリックは2020年の妻の誕生日には、二人が関係を公にしたタイミングの画像を投稿し、「パーティーで打ち明けるまで、誰も僕たちが付き合っていると知らなかった」と綴っていた。(海外ドラマNAVI)

Eric McCormack's wife Janet Holden files for divorce after 26 years of marriage https://t.co/Sgebq9zw7r

- Entertainment Weekly (@EW) November 26, 2023