マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の「もしも…?」の世界を描くアニメシリーズ「ホワット・イフ…?シーズン2」が、2023年12月22日よりディズニープラスにて配信開始となる。日本版ビジュアルも届けられた。

全9話で、毎日1話ずつ配信されるという異例の形式。今年のホリデーシーズンは毎日「ホワット・イフ…?」を見進めよう。

アイアンマンや、キャプテン・アメリカを始めとしたアベンジャーズたちに、もしも別の運命が待っていたとしたら...?がテーマ。マーベル・シネマティック・ユニバースで実際に起こった出来事をベースに、想像を超えた驚くべき”もうひとつ”の物語を描くマーベル・スタジオが贈る初のアニメーション作品。今シーズンはネビュラ、ヘラ、ハッピー・ホーガンといったファンに人気のキャラクターが登場する。

ビジュアルは、マーベル・ユニバースの全てを観察するウォッチャーがサンタクロースの姿をしたクリスマス仕様。「ホワット・イフ…?シーズン2」は、2023年12月22日よりディズニープラスにて独占配信開始。

© 2023 MARVEL

The post first appeared on .