『ハリー・ポッター』サーティワンコラボ第2弾、「ハニーデュークス」テーマの商品多数登場

『ハリー・ポッター』シリーズとサーティワン アイスクリームのコラボキャンペーン第2弾が、2023年12月1日から12月27日の期間限定で開催される。

第2弾では、ホグワーツ魔法魔術学校の生徒達にも大人気の魔法界のお菓子屋さん「ハニーデュークス」の世界観を表現した商品が多数登場。カラフルでワクワクする商品と一緒に、ハリー・ポッターの魔法の世界を味わおう。

ハニーデュークス サンデー ディライト

※お好きなスモールサイズのアイスクリームを1個お選びいただけます。

ハニーデュークスのロゴが入った大きいキャンディ型のスリーブがとってもキュート!

ホイップクリームと、ハニーデュークスをイメージしたピンクと緑色のホワイトチョコ風味のソース、その上には大きなチョコレートをトッピングしました。

見て食べてハニーデュークスの世界観が楽しめる、ポップでフシギかわいいサンデーです!

商品名:ハニーデュークス サンデー ディライト

価格:参考価格 570円

※価格は税込表示です。また、店舗により価格が異なります。

販売期間:2023年12月1日 (金)~12月27日 (水) ※なくなり次第終了

ハニーデュークス サンデー スペシャル

※お好きなポップスクープサイズのアイスクリームを3個お選びいただけます。

バーティー・ボッツの百味ビーンズをイメージした美味しいゼリービーンズとホイップクリームを、ポップスクープのアイスクリーム3個にトッピング!

バーティー・ボッツの百味ビーンズのパッケージをデザインしたピックもついて、箱の中からビーンズが出てくる様子を表現しました。

今にも飛んでいきそうなカエルチョコレートに、大きなぐるぐるキャンディのチョコレートものせて、ハニーデュークスの魅力がいっぱい詰まった、その名の通りスペシャルなサンデーです!

商品名:ハニーデュークス サンデー スペシャル

価格:参考価格 1,100円

※価格は税込表示です。また、店舗により価格が異なります。

販売期間:2023年12月1日 (金)~12月27日 (水) ※なくなり次第終了

ハニーデュークス セット

※「ホグワーツ ハウス ディライト」1個とお好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)を8個お選びいただけます。

バーティー・ボッツの百味ビーンズ、カエルチョコレート、爆発ボンボンなど、ハニーデュークスで売っている楽しいお菓子が大集合したデザインのボックスで、アイスクリーム9個をテイクアウトできます。

コラボフレーバー「ホグワーツ ハウス ディライト」1個と、お好きなアイスクリーム8個を選んで専用デザインのカップでご提供します。このセットは、ハニーデュークスのデザインのかわいいオリジナルブランケット付きで、優しい肌触りの素材を使用し、寒い季節にもぴったりです!

商品名:ハニーデュークス セット

価格:スモール 参考価格 2,920円 / レギュラー 参考価格 3,910円

※価格は税込表示です。また、店舗により価格が異なります。

販売期間:2023年12月1日 (金)~12月27日 (水) ※なくなり次第終了

ハリー・ポッター ダブルカップ

※お好きなアイスクリーム(スモールorレギュラー)を2個お選びいただけます。

お好きなフレーバーを2つお楽しみいただけるダブルカップが12月限定デザインになって登場!ホグワーツ魔法魔術学校のエンブレムをプリントした「ホグワーツ」と、かわいいヘドウィグと魔法アイテムがデザインされた「ヘドウィグ」の冬らしい2種類からお選びいただけます。

ホグワーツ

ヘドウィグ

商品名:ハリー・ポッター ダブルカップ

価格:スモールダブル 参考価格 490円/ レギュラーダブル 参考価格 710円

※価格は税込表示です。また、店舗により価格が異なります。

※カップはお選びいただけない場合もございます。

販売期間:2023年12月1日 (金)~12月27日 (水) ※なくなり次第終了

ホグワーツ ハウス ディライト -ハリー・ポッター コラボ限定フレーバー-

ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮、グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリンをイメージしたカリカリとした食感を楽しめる4色のキャンディを、ハリー・ポッターの物語にも登場する紅茶をイメージしたミルクティー風味のアイスクリームにミックス!

キャラメルリボンの甘いコクをプラスして、お子様から大人まで楽しめる味わいに仕上げました。

サーティワン初『ハリー・ポッター』の世界をアイスクリームで表現した期間限定の新作フレーバーです。

商品名:ホグワーツ ハウス ディライト -ハリー・ポッター コラボ限定フレーバー-

価格:シングル・レギュラーサイズ 参考価格 390円

※価格は税込表示です。また、店舗により価格が異なります。

販売期間:好評発売中 2023年11月1日 (水)~12月27日 (水) ※なくなり次第終了

ハリー・ポッター アイスクリームケーキ

ハリー・ポッターの魔法をおうちでも楽しめるアイスクリームケーキ!

ハリーの額の稲妻型の傷を黄色のホイップクリームでデザイン。相棒のヘドウィグは白いホイップで表現し、チョコレートでできたホグワーツの入学許可証とグリフィンドールカラーの星型チョコレートを載せました。ハリー・ポッターのアイコンのメガネのピックを飾って完成!

フレーバーはこのケーキ限定の「キャラメルリボン×ダークチョコビッツ入りチョコレート」です。

商品名:ハリー・ポッター アイスクリームケーキ

サイズ:4号サイズ/直径 約14.5cm×高さ 約5cm

価格:参考価格 3,200円

※価格は税込表示です。また、店舗により価格が異なります。

販売期間:好評発売中 2023年11月1日 (水)~期間限定 ※なくなり次第終了

