映画『ハリー・ポッター』の人気キャラクターたちが、「コスビ」シリーズで立体化。可愛いデフォルメフィギュアが発売開始となった。

シンプルで愛らしいフォルムと集めやすいサイズが特徴的なデフォルメフィギュア。映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場する人気キャラクターたちが、全高約8cmのミニフィギュアになった。

日本で企画されたオリジナルのパッケージは、そのまま飾っても可愛いウィンドウボックスとなっている。ラインナップは以下の全7種。

#001 ハリー・ポッター #002 ハーマイオニー・グレンジャー #003 ロン・ウィーズリー #004 ドラコ・マルフォイ #005 ルーナ・ラブグッド #006 アルバス・ダンブルドア #007 セブルス・スネイプ

価格は各2,500円(税込)。トイサピエンス販売価格各2,300円(税込)。ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほかで発売中。

