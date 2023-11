大のマーベルオタクとして知られる、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)でミズ・マーベル/カマラ・カーン役を演じるイマン・ヴェラーニは、『デッドプール3(仮題)』で復活するウルヴァリンにちょっとした不満があるようだ。

2023年7月、『デッドプール』シリーズの公式Instagramでヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンのコスチュームが。既存の『X-MEN』シリーズからは一新され、原作コミックに忠実なイエローのスーツ姿が話題となった。

ヴェラーニもウルヴァリンの新スーツ初お披露目をリアルタイムでキャッチしていたといい、米では当時の興奮を伝えている。もっとも、一つだけ気になる点もあったようで……。

「五分袖のスーツだったらな、と思いました。嘘はつきません。彼の腕が見たかったです。でもあのリーク画像を見た時はもうヤバかったです。ブライアン・シンガー版『X-MEN』の全身ブラックレザースーツからのあれですよ。サイクロップスが“イエローのスパンデックスの方が好みかな?”とからかうあのジョークを思いだしました。ファン全員が待ち望んでいた瞬間ですよ。すっごくクールだと思います。」

原作のウルヴァリンは、ノースリーブのイエロースーツにブルーの肩パッド&グローブを着用したデザイン。ヴェラーニは色合いだけでなく、スーツデザインまで徹底的に忠実であってほしかったのだろう。

なお、サイクロップスのジョークというのは、映画『X-メン』(2000)劇中で登場するもの。着なれないスーツに不快そうなウルヴァリンに、サイクロップスは上述のようなセリフを発するのだ。劇中のセリフがスイスイと出てくるあたり、さすがはオタクだけある。

そんなヴェラーニにとって、『X-MEN』はマーベルのファンになったきっかけでもある。以前、「私のマーベルへの愛を切り拓いてくれた」と思い入れを語っていた。ウルヴァリンについては『デッドプール3』だけにとどまらず再登場を望んでもいるようで、ヴェラーニは2027年米公開の映画『アベンジャーズ/シークレット・ウォーズ(原題)』で見たいキャラクターとしてウルヴァリンの名前を。

