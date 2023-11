タカラトミーが展開する着せ替え人形「リカちゃん」が、テレビアニメ『【推しの子】』とコラボレーション!

ヘアスタイルやアイドル衣装で「アイ」をイメージしたリカちゃんです。

さらに、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」シリーズからも『【推しの子】』のキャラクターがラッピングされた「ドリームトミカ SP 【推しの子】 コンサートトラック」も販売されます☆

タカラトミー「【推しの子】×リカちゃん」

価格:6,600円(税込)

予約受付開始日:2024年3月29日(金)

発売日:2024年

予約受付店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

対象年齢:3歳以上

内容:人形(ドレス、イヤリング、アクセ、下着着用)(1)、手袋(1)、クツ(1)

タカラトミーが展開する着せ替え人形「リカちゃん」シリーズの新商品として、テレビアニメ『【推しの子】』とコラボレーションした「【推しの子】×リカちゃん」が登場!

『【推しの子】』は、赤坂アカさん×横槍メンゴさんの豪華タッグが全く新しい切り口で”芸能界”を描く衝撃作。

2023年4月よりテレビアニメが放送され、アニメ第2期の制作も決定しています。

今回の「【推しの子】×リカちゃん」は、作中に登場するアイドルグループ「B小町」のセンター「アイ」をイメージしたリカちゃん。

ヘアスタイルやアイドル衣装、うさぎの髪飾り、作中で印象的な瞳の中の星も表現したコラボレーションならではの特別仕様です。

「アイ」の特徴的な髪色に近づけるため、特別に2色の髪色を使用して表現しています。

また、衣装のスカートはアニメに登場する華やかな衣装を再現するため、ボリューム感や層によって異なる素材を使っているのもこだわりのポイント。

「リカちゃん」の世界感に落とし込みながらも、髪や衣装の色味やデザインなど可能な限り『【推しの子】』の世界を再現した、ファン必見の「リカちゃん」です☆

タカラトミー「ドリームトミカ SP 【推しの子】 コンサートトラック」

価格:各880円(税込)

予約受付開始日:2023年12月4日(月)からタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて予約受付開始

発売日:2024年

サイズ:W25×H34×D77mm

販売店舗:トミカ専門店「トミカショップ」と「タカラトミーモール」

タカラトミーが販売するダイキャスト製ミニカー「トミカ」シリーズからも、テレビアニメ『【推しの子】』のキャラクターがラッピングされた「ドリームトミカ SP 【推しの子】 コンサートトラック」が登場。

作中のアイドルグループ「B小町」のコンサートトラックとアニメの主人公である「アクア」「ルビー」をメインとしたコンサートトラックの2種が展開されます。

ドリームトミカ SP 【推しの子】 コンサートトラック B小町ver.

作中のアイドルグループ「B小町」をラッピングしたコンサートトラック。

トラックのコンテナ部は開くことができ、ライブステージのようにパーツが展開します。

「B小町」のコンサートトラックには伝説のアイドル「アイ」と「B小町」のビジュアルを配置し、ステージを展開するとライブ中の「アイ」の姿を見ることができます。

天面には作品ロゴ、コンテナ後部には作中で登場する苺プロダクションのマークが施されています☆

ドリームトミカ SP 【推しの子】 コンサートトラック アクア&ルビーver.

テレビアニメの主人公である「アクア」と「ルビー」をメインとしたコンサートトラック。

「アクア&ルビー」のコンサートトラックには、「アクア」「ルビー」とアニメ2期のティザービジュアルを配置。

また、ステージを展開すると「アクア」と「ルビー」の象徴的な瞳が光るイメージビジュアルを見ることができます。

テレビアニメ『【推しの子】』の世界観を楽しめるリカちゃん人形とトミカ。

タカラトミー「【推しの子】×リカちゃん」は2024年3月29日(金)より、「ドリームトミカ SP 【推しの子】 コンサートトラック」は2023年12月4日(月)より、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて予約受付開始です☆

©TOMY©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

