『X-MEN：ヘルファイア・ガラ』発売 ─ 新生X-MENメンバーが発表、新時代に向けた祭典

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、マーベル邦訳アメコミの新刊『X-MEN:ヘルファイア・ガラ』が2023年11月24日より発売となった。

ミュータント史上最大の祭典ヘルファイア・ガラが開催。新生X-MENメンバーがついに発表され、クラコアは新時代の始まりを告げる……“歴史に残る瞬間”を見逃すな。

本書『X-MEN:ヘルファイア・ガラ』は、2021年6月に刊行されたX-MEN 系のイベント「ヘルファイア・ガラ」をまとめた単行本の日本語版。

ヘルファイア・ガラというのは、新興国家クラコア(および、その国民であるミュータントたち)を全世界の人々にお披露目する祭典。

現実世界における「メット・ガラ」のように、派手な衣装に身を包んだセレブたちが集まるファッション・イベントでもあり、ミュータントはもちろん、世界中からファッショナブルな装いに身を包んだヒーローやセレブたちが、クラコアに集結する。

このイベントには二つの重大なサプライズが用意されていた。一つ目はクラコア最初の新X-MENのお披露目。そして式典の最後に花火が打ちあがったとき、新たな時代の始まりを告げる二つ目のニュースが発表されることになるのだが……?

次巻『X-MEN:トライアル・オブ・マグニートー』への重要な序章ともなっている本作、どうぞお楽しみあれ。

The post first appeared on .