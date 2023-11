『アクアマン：ディープ・ダイブス』発売 ─ 『アクアマン／失われた王国』前に読みたい、魅力満載の一冊

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、DC邦訳アメコミの新刊『アクアマン:ディープ・ダイブス』が2023年11月24日より発売となった。

アトランティスの王、アクアマンの新たな神話が今語られる……。2024年1月12日公開映画『アクアマン/失われた王国』に先駆けてお送りする、アクアマンの魅力満載の一冊!

2024年1月12日、アクアマンの第2作目となる映画『アクアマン/失われた王国』が公開。その映画公開に先駆けて刊行する本作は、アクアマンと、彼の周囲の個性豊かなキャラクターたちの活躍を一冊で楽しめるオムニバス作品だ。

本作では、ハイテクスーツに身を包んだアクアマンの宿敵ブラックマンタをはじめ、アクアマンと共にアトランティスの海を統治する、強く美しい女王メラなど、映画でも活躍するキャラクターが多数登場。

さらには、海の環境保護を主張するエコテロリストとの遭遇など、広大な海を舞台に、さまざまな問題がアクアマンに降りかかり、それに立ち向かっていく姿が描かれる。

アクアマンというヒーローの魅力や登場キャラクターたちの活躍が、ぎゅっと詰まった一冊。映画で初めてアクアマンに興味を持った方にとても手に取りやすい作品。映画に先駆けて楽しもう。

