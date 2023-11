ティモシー・シャラメが高校時代に作った強烈ラップソングを聴いてくれ ─ ブレイク後に大バズり、トーク番組でイジられ赤面

俳優ティモシー・シャラメには、「Lil Timmy Tim(リル・ティミー・ティム)」というラッパーの別人格が存在する。もっとも、その人格が現れたのは一度きり。高校時代、統計学のクラスで宿題を出された時だ。

マンハッタンにあるアート系の名門高校に通っていたティモシーは、統計学の授業でロートン先生から宿題を出されると、普通は紙に書いて提出するところを、ラップの楽曲を作り動画で提出してしまった。

楽曲のタイトルは“統計学”を意味する「Statistics」。動画は、YouTubeで「Timothée Chalamet Statistics」と検索すればヒットする。真っ黒の背景にキャップを逆向きに被ったリル・ティミー・ティムが現れると、「ティミー、イッツユアボーイ、リル・ティミー・ティム」とリリックがスタート。トラップビートに合わせて小刻みに首を動かしながら、冒頭のサビに入る。

サビのリリックはシンプルで、「スタティスティクス」を4回繰り返した後に同じく4回の「ミス・ロートン」。それが2セット分続いた後にAメロがスタートする。Aメロでは、「ティミー・ティムのお出ましだ。Z検定(※統計学上の検定法)で一発かましてやるぜ」「俺がテレビに出る確率を見てみようじゃないか。それは1000兆%だ。俺は統計上の不思議、統計上の宝石なんだ」といった内容が歌われ、原語ではしっかりと韻も踏まれている。

その後、Bメロではクラスメートたちも登場し、パーリナイ状態。リル・ティミー・ティムを中心に各々が気持ち良さそうにノっている。最後は全員でハート型の手を作り、「ミス・ロートン大好きだよ、最高の教師だ」と締め括られた。

この動画は、映画『君の名前で僕を呼んで』(2017)でシャラメがブレイクしたのちにネット上で一気に拡散された。トーク番組ではホストから「ラッパーの人格を作り上げたんだよね?」とイジられた挙句、目の前で動画まで再生され赤面するシャラメの姿も確認できる。

シャラメによれば、あれだけの愛を贈ったロートン先生からの評価は「D+」だったという。「他の人は、放物線など統計学にもっとふさわしいものを使っていました」とシャラメは振り返りながら、「僕のはとってもひどい最悪なものでした」と苦笑いしていた。

とはいえ、全部が全部ダメだったというわけでもない。シャラメが初のミュージカル映画に挑む新作『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』で監督を務めるポール・キングは、『Statistics』をYouTubeで観たことがきっかけで、「できるのはこの人しかしない」と思い、オファーをという。

Source:

The post first appeared on .