マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)ドラマ「ロキ」でシルヴィ役を演じたソフィア・ディ・マルティーノが、自身の役に望む将来について英に語った。

「出来る限りシルヴィを演じたい」というマルティーノは、シルヴィ役を映画で再演する可能性について、「彼女の物語を続けて、次に彼女がどこへ向かうのか、そして幾つかの映画を通じて、自分の道を見つける彼女を目に出来たら最高にクールでしょうね」と答え、「ロキ」の世界を飛び越える意志を仄めかした。

またマルティーノは、本作で挑戦したアクションやスタントについても「大好き」とコメント。「ワンダヴィジョン」(2021)に登場したアガサ・ハークネスとの“魔女対決”にも意欲を見せ、「もっとガールズを集めましょう!」と女性キャラクターとのタッグを望んだ。

アガサといえば、彼女を主人公にしたドラマ「アガサ:ダークホールド・ダイアリーズ(原題)」が待機中。「ワンダヴィジョン」でスカーレット・ウィッチ/ワンダ・マキシモフを強力な魔術で追い詰めたアガサが、同様にパワフルな能力を持つシルヴィと対決することになったら、もはやマルチバースを吹き飛ばすほどの事態になってしまうかもしれない?

また、英の取材で、シルヴィの将来について「マクドナルドへ戻るのですか?」と質問されたマルティーノは、「今度は、別の壮大な冒険をしているシルヴィに会いたい」と回答し、マクドナルドに戻ることはないと示唆。「シルヴィは誰かと戦っている時が最高だと思います。どこかで壮大な冒険をしている彼女が見たいですね。巨人と闘ったりとか」。

「ロキ」シーズン1~2はディズニープラスで配信中。今後のMCU作品にシルヴィが再登場するかどうかは未知数だが、マルティーノが望むような将来が訪れることを期待したい。

