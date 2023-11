『SUITS／スーツ』5周年記念にキャストが再集結！

配信での記録的ヒットを記念して『SUITS/スーツ』出演者が再集結するとDigital Spyが伝えている。



2019年に惜しまれつつも幕を下ろした大人気法廷ドラマ『SUITS/スーツ』。放送終了後Netflixに追加されると、再び人気が復活し、視聴時間数でそれまでの記録を更新したほか、ニールセンの歴代最高評価番組のひとつになった。

来年は放送終了5年目を迎える節目の年。5月30日から6月2日にテキサス州オースティンで開催されるATX TV Festivalに『SUITS/スーツ』が参加することが決定。クリエイターのアーロン・コーシュはじめ、パトリック・J・アダムス、サラ・ラファティ、デュレ・ヒルなどが登壇予定。登壇者は今後追加される予定とのこと。

レイチェル・ゼイン役のメーガン・マークルは過去にVariteyのPower of Womenのイベントに参加した際、人気の再燃を「ワイルド」とコメント。「素晴らしいキャストとクルーと共に働き続けることは最高でした。とても楽しい時間を過ごしたのです」と話す彼女は、人気再燃の理由はわからないとしながらも「たくさんのエピソードをイッキ見できる作品を見つけることは難しい。だから、それと関係があるのかもしれない。でも良い作品は永遠に続くもの」と話した。

先月、配信での成功を受けてコーシュが新たなスピンオフシリーズを企画する可能性があることが明らかに。契約についてはまだ固まっていない段階だが、迅速に真剣に取り組まれているという。

コーシュはX(旧Twitter)で「いつも、過小評価されていると感じてきた。でも僕でさえ過小評価していたことがわかったよ」と再び人気が高まりを見せていることに驚いている様子を見せていた。来年5月末に予定されているキャスト再集結に向けて、ますます新たな視聴者を獲得するかもしれない。

I always thought we were underestimated, but it turns out, even I underestimated #Suits.

It’s good to be the King.

Suits’ Breaks Nielsen’s All-Time Overall Streaming Record - Deadline https://t.co/uwlg977Wuq

- Aaron Korsh (@akorsh9) October 6, 2023