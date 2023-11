どこにたどり着くのか、誰が見つけてくれるのか予想がつかない、手紙を瓶に入れて海や川に流す「ボトルメール」。そんな送り主のロマンが詰まっている瓶が、このほどフランスの海岸で発見され、話題に。手紙は26年前に書かれたもので、送り主は当時アメリカに暮らしていた小学5年生の少年だったそう!

<ニューヨーク・ポスト>紙によると、先月マサチューセッツ州サンドウィッチにある小学校に、フランスから一通のお便りが届いたとのこと。宛名には「ベンジャミン・ライオンズくんへ」と書かれていたものの、同校の担当者たちがその子が誰なのかを調べたけど分からなかったと言います。

その便りは、フランス西部の海辺の町に住む71歳の漁師ユベール・エリオ―さんから送られており、中には「今年8月に海沿いでゴミを拾っていたとき、海岸に打ち上げられていた古い瓶を見つけた」と書かれていたのだとか。

その古い瓶には「漂流物を拾った人へ」と書かれた色あせた手紙が入っていて、米マサチューセッツ州サンドウィッチに通う小学5年生ベンジャミン・ライオンズくんが書いたものだったため、彼に返信をしたというのでした。

