マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)映画『デッドプール3(仮題)』の撮影が正式に再開されたことがわかった。マーベル・スタジオ幹部のウェンディ・ジェイコブソンが、自身のにて明らかにした。

ライアン・レイノルズ主演『デッドプール』は、おなじみ型破りなアンチヒーローの暴走ぶりを描くシリーズで、第3作ではMCUへの初参戦を果たす。2023年7月上旬に全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)がストライキに突入したことを受けて撮影が中断されていたが、11月9日にストライキが終結したことを受け、正式に撮影再開となった。

このたび、ジェイコブソンは「この感謝祭は仕事に復帰できたこと、撮影セットから登る朝日を拝めることに感謝したい。贈り物といえば、このアイコンたちが2024年7月26日にビッグスクリーンへ戻って来ることでしょう」と記し、撮影の再開を報告。ストライキで遅れた製作を取り戻すべく、キャスト&スタッフは感謝祭も休まず撮影に励んでいたようだ。

これに先がけ、11月19日には、ウルヴァリン役のヒュー・ジャックマンが、ショーン・レヴィ監督とロンドンのバーで乾杯している画像を、「すごく重要なプロダクション・ミーティングにて」とのコメントを添えてX(旧Twitter)に投稿。これをレヴィはリポストし、「僕たちは君、ライアン・レイノルズに乾杯したよ」とメッセージを送っていた。

映画『デッドプール3(仮題)』は2024年7月26日に米国公開予定。

