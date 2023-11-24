¡ÚÌ¡²è¡ÛÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤ÈÍÄ»ù¤¬Êü¤Ã¤¿ÞÕ¿È¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð
Í½ËÉÀÜ¼ï¤ÇÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤í¤¦¤È´èÄ¥¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬X¡ÊTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¡¼¥ë¤ä»¾Èþ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É×¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ëÍ½ËÉÀÜ¼ï#°é»ù³¨Æüµ https://t.co/nZBlr8UXMG— ¤ª¤Î¤ê (@peanuts0141ne) 2023Ç¯11·î16Æü
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤ª¤Î¤ê¡Ê@peanuts0141ne¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é2¿Í¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤äÌ¡²è¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢¤È¤¢¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò°ì¥³¥ÞÌ¡²è¤Ë¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Ì¡²è¤Ë¤Ï5ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹½÷¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¿Ç»¡¼¼¤ÎÊÉ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÉô²°¤Î¶ù¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¡¢Ãí¼Í¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤«¤é¤«ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¿Ç»¡°Ø»Ò¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Í½ËÉÀÜ¼ï¤òÀè¤Ë½ª¤¨ÎÞ¤¹¤ëËå¤Î¤Ä¤à¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤Ä¤à¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¡£
¼¡¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬Ãí¼Í¤µ¤ì¤ëÈÖ¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â¡ÖÍ¦µ¤¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤Þ¤À¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¡×¡Ö¥¤¥ä¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë´èÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÆ°¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢7Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
Í½ËÉÀÜ¼ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤ª¤Î¤ê¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥ê¥×¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤È´èÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤¿
Ì¼¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤é¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
É×¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤¿¤À¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃí¼Í¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Æ°Î¤¤¡×¤ä¡Ö¡È¥¤¥ä¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡É¤Ê¤Î¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ê¥×¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡Ä¡ª¡×¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÃí¼Í¥¤¥ä¤À¡Á¡ª¡×¤ÈË½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤È´èÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ãí¼Í¸å¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2¿Í¤È¤â³ä¤È¤¹¤°µã¤»ß¤ó¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¤´Ë«Èþ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ª²Û»Ò¤ò²¿¤Ë¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¾å¼ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ°Î¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÌ¼¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä«µ¯¤¤Æ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤«¤éÍÎÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¸å¡¢Ã¯¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¾ö¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¬¥Ã¥Á¥ê¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÁ´Á³µ¯¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹ https://t.co/HXjptMxeyB— ¤ª¤Î¤ê (@peanuts0141ne) 2023Ç¯9·î7Æü
ÄË¤¯¤ÆÉÝ¤¤¡¢Ãí¼Í¤È¤¤¤¦»îÎý¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡ÖÍ¦µ¤¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ËÉ½¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¡¢Ëå¤Î¤Ä¤à¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬º£¸å¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Âç¤¤Ê²èÁü¤ä´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é