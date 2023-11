『ダンジョンズ&ドラゴンズ／アウトローたちの誇り』12月14日Netflix配信決定 ─ クリス・パイン主演、評判のRPGアクションファンタジー

主演、評判のアクションファンタジー映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』が、2023年12月14日よりにて配信されることがわかった。

歴史長いテーブルトークRPGに基づく映画。世界累計興行収入は2億800万ドルを超え、米レビューサイトRotten Tomatoesでは批評家・観客スコアともに90%以上を記録した人気作品。パインは続編の可能性についても「実現するかもしれないという強い予感はしています」と。

仲間たちと強大な敵に立ち向かう物語といえば、伝説の勇者とスペシャリストたちで最強のパーティを組むのが鉄板。しかし、本作の主人公・エドガン(クリス・パイン)は盗賊稼業に勤しむアウトローな吟遊詩人。中世ヨーロッパ風の世界“フォーゴトン・レルム”を舞台に、世界を動かすほどのお宝、ドラゴンをはじめとするクリーチャー、魔法とアクション、邪悪を極めるヴィランなど、アクションファンタジーのお約束がてんこ盛り。さまざまな種族とモンスターが生息する世界で、聖なる力と邪悪な勢力が激突する。

見たこともないダンジョン、立ちはだかる困難、手ごわい敵、まさしく難易度マックスのクエストを凸凹パーティはいかに攻略するのか? エドガンの娘・キーラ(クロエ・コールマン)を誘拐する元友人、詐欺師のフォージ役で名優ヒュー・グラントが参戦するのも見どころ。監督・脚本は『スパイダーマン:ホームカミング』(2017)脚本のジョン・フランシス・デイリー&ジョナサン・ゴールドスタインが務めた。

『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』は、2023年12月14日よりNetflixにて配信。

