映画『』が、2023年12月7日より配信となることがわかった。

見た目は大人で中身は子どものスーパーヒーローを描く人気シリーズ第2弾。主人公シャザムは、古代の魔術師より6人の神のパワーを授かったヒーロー(大人の姿)だが、その頭脳はコドモなビリー。魔法の言葉「シャザム!(S.H.A.Z.A.M!)」と唱えると、ドラム缶をデコピンで吹き飛ばすパワー、銃弾を受けてもへっちゃらなボディ、全てを破壊する雷のパワーなど、凄まじい力を持つマッチョなヒーローへと変身する。

前作に引き続きシャザム役はザッカリー・リーヴァイがユーモラスに演じ上げる。シャザムと対峙する最恐の”神の娘たち”には、『ワイルド・スピード』シリーズでも知られ、『クィーン』でアカデミー賞主演女優賞受賞歴も持つ名優ヘレン・ミレン、『チャーリーズ・エンジェル』『キル・ビル』のルーシー・リュー、『ウエスト・サイド・ストーリー』のマリア役で圧倒的存在感を放った新鋭レイチェル・ゼグラーという豪華面々が集結。監督は、前作から引き続き、『アナベル 死霊人形の誕生』をヒットに導いた奇才デイビッド・F・サンドバーグが務めた。

『シャザム!~神々の怒り~』は、2023年12月7日よりNetflix配信。

