『ホワイト・ロータス』あの二人はやっぱり交際中！キスで明かす

マイク・ホワイトがクリエイターを務めるHBOのヒットシリーズ『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾート』に出演していたキャスト二人が実生活で交際中であることがわかった。米Entertaiment Weeklyなどが報じた。



【関連記事】『ホワイト・ロータス』シーズン3の舞台、日本ではなくタイが選ばれた理由

『ホワイト・ロータス』シーズン2でダフニ・サリバン役を演じたメーガン・フェイヒーとジャック役を演じたレオ・ウッドールは、何カ月間もロマンスの噂を隠してきたが、ついに実生活での交際が明らかになった。

現地時間11月22日に報じられたニュースで、二人はニューヨークの歩道で、雨の中を散歩しながらキスしているところをキャッチされた。

'White Lotus' Stars Meghann Fahy and Leo Woodall Seal Off-Screen Relationship with a Kiss in NYC https://t.co/JxVVHsd7Qo

- People (@people) November 22, 2023