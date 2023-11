マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)『マーベルズ』では、劇中でとある人物がサプライズ登場を果たす。ファン騒然となったこのシーンだが、ついに演じた本人が沈黙を破った。今後の再登場予定についても言及している。

この記事には、『マーベルズ』のネタバレが含まれています。

この記事には、『マーベルズ』のネタバレが含まれています。

(c) 2023 Marvel 『マーベルズ』ビースト役ケルシー・グラマー、再演を語る

マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)『マーベルズ』ポストクレジット・シーン(おまけシーン)では、『X-MEN』ユニバースからビースト/ヘンリー“ハンク”・マッコイがサプライズ登場を果たした。別世界に迷い込んだモニカ・ランボーの身を保護していたビーストは白衣姿で登場し、チャールズ・エグゼビア/プロフェッサーXに報告するとも発言。この世界にミュータントによるスーパーヒーローチームX-MENが存在することを示唆する展開で、MCUとX-MENの本格合流を伝える重要なシーンとなった。

ここでビーストを演じたのは『X-MEN:ファイナル ディシジョン』(2006)『X-MEN:フューチャー&パスト』(2014)からの再演となるケルシー・グラマーだ。本作プロデューサーがところによれば、かつて旧『X-MEN』シリーズでも製作に携わっていたケヴィン・ファイギがグラマーに直接電話をかけて再演オファーを持ちかけたのだという。さらにこの度、ついにグラマー本人が『マーベルズ』に関する沈黙を破った。米The Wrapに再演の感想を語っている。

再出演を果たしたところ、グラマーは「たくさんの人から連絡をもらった」という。周囲の喜ぶ反応が「とても嬉しかった」そうだ。

かつて演じたビースト役については「彼のことはまた演じたいと、ずっと思っていました」と愛着を語る。「並外れたキャラクターで、私たちのカルチャーにおける重厚さと重要性を持つキャラクターだと思います。ビーストが戻ってきたことをとても嬉しく思っていますし、本当の意味で戻ってくることを願っています。」

今後の作品でMCUはX-MENシリーズとより深く関わっていくことになりそうだ。他のメンバーをはじめ、ビーストのさらなる今後にも期待したいところだが……?「またお会いできることが私の望みです。ある程度の自信を持って、そうなると言えます」と、グラマーは遠回しに再登場を示唆したのだった。

映画『マーベルズ』は公開中。

The post first appeared on .