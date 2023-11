恐怖の館リアル・ブラムハウス、クロス新宿スペースにオープン決定 ─ 『M3GAN』『エクソシスト 信じる者』の世界観を体験せよ

新宿の ど真ん中”に恐怖の館が出現する──。

映画『エクソシスト 信じる者』の日本公開を記念して、製作のブラムハウスが手掛けた大ヒット作品の世界観が存分に味わえるスペースが、2023年11月28日(火)~12月3日(日)の期間限定でクロス新宿スペースにオープンすることが決定した。

ブラムハウス・プロダクションといえば、AI人形が引き起こす惨劇を描いた『M3GAN/ミーガン』(2022)やの金字塔『エクソシスト』の新章として大きな話題を呼び、日本での公開を目前に控えた『エクソシスト 信じる者』など、大ヒットホラーを量産し続けるハリウッドきっての制作プロダクション。アカデミー賞ノミネートプロデューサーであり、CEOのが2000年に立ち上げた本スタジオは、世界中で予想をはるかに上回る大ヒット作を次々に生み出し、瞬く間にハリウッドきっての制作プロダクションとして、揺るぎない地位を築いた。

リアル・ブラムハウスは、ブラムハウスが生み出した“恐怖”をリアルに体感できることのできる、またとないチャンス。2024年12月1日の『エクソシスト 信じる者』の公開前に、新宿で比類なき恐怖への心の準備をしてみてはいかがだろうか。

リアル・ブラムハウス 詳細

場所

クロス新宿スペース(東京都新宿区3-23-18)

開催期間

2023年11月28日(火)~12月3日(日)11:00~23:00 ※11月28日(火)は14:00~オープン予定

各階案内

1F:映画『エクソシスト 信じる者』

名シーンであるベッドからの浮遊を撮影できるフォトスポット、悪魔に取り憑かれた少女モデルも登場。BLUMHOUSE関連商品展示、販売。

2F:映画『M3GAN/ミーガン』

イメージカラーであるピンクに彩られた空間に、実際の劇中に登場するミーガン人形が佇んでいる。12月1日(金)~12月3日(日)17:00~22:00は、ミーガンダンサーが登場。

3F:映画『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』

舞台である“フレディ・ファズベアーズ・ピザ”の看板を背に、アニマトロニクスのキャラクター達が新宿アルタ前交差点を見下ろす。

『エクソシスト 信じる者』ストーリー © Universal Studios. All Rights Reserved.

ヴィクターは13年前に妻を亡くして以来、1人で娘のアンジェラを育てている。ある日、アンジェラと親友のキャサリンが森へ出かけたきり行方不明になり、3日後に無事保護される。しかし、その日から彼女たちの様子がどこかおかしい。突然暴れ出し、叫び、自傷行為など常軌を逸した行動を繰り返す2人。ヴィクターはかつて憑依を目撃した経験者クリス・マクニールに助けを求め、悪魔祓いの儀式を始めるが、それは想像を絶する危険な試みだった。懸命に見守る両親を嘲笑い悪魔は問いかける。1人は生き残り、1人は死ぬ。どちらかを選べと……。

『』は2023年12月1日(金)より全国公開。

The post first appeared on .