映画『』(2012)といえば、劇場公開時の“日本よ、これが映画だ”とのキャッチフレーズも話題になった、(MCU)初のクロスオーバー大作だ。今では当たり前となったクロスオーバーだが、別の映画の主人公たちが集結するというお祭り感に、当時の観客は大いに沸いた。

登場するヒーローは、、、、、、。後に彼らはBIG6と呼ばれる“初期メンバー”として、MCUの中でも伝説的なヒーローとなっていく。クライマックスのニューヨーク決戦は『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)にも再登場。何度見ても胸がアツくなるエンタメ作品だ。

迫りくる悪が世界の平和を脅かす中、国際平和維持組織S.H.I.E.L.D.の長官は、この危機を脱するにはヒーローチームを結成するしかないと考える。そして地球規模のスカウトを始めるのだった。

THE RIVERでは読者の皆さんに『アベンジャーズ』の見どころ、好きなキャラ、好きなシーンについてや、初鑑賞時のエピソード、さらに未鑑賞の方へのおすすめコメントを尋ねた。あの時の興奮が蘇るようだ。

アイアンマンとソーのバトル。ヒーローが続々と顔を見せ、拳を交えるという集合モノにおいてこの上なくテンションが上がるシーン(JBB さん 20代)

ホークアイが好きです。特に好きなシーンは誰もが興奮したと思いますが、バナーが原付に乗って戦いに参加するシーンです。アベンジャーズのメンバーが勢揃いして闘うぞ!と気合いを入れるところもまた好きです。(なぁ さん 20代)

最初はバラバラだったヒーローたちが次第に結束していく姿は、クロスオーバーらしくてワクワクしました。決戦時のグルグルカットは伝説です。(KH さん 男性 30代)

テーマ曲と共に集結するアベンジャーズを始め、最終決戦に向けて各自が装備を身に着け出撃する場面、ワンカットで見せるメンバー全員の連携アクション、アイアンマン マーク7の装着など、挙げ出すとキリがない。1作目のアイアンマンから待ち続けていた「これだよこれ!」なシーンをひたすら見せてくれた。(ボン さん 男性 30代)

チタウリが攻めてくる時、トニーの「来たか軍隊が」のセリフのところでアイアンスーツのモードが青から赤(戦闘モード)に切り替わるところ(スパイダーせんす さん 男性 30代)

すごいパワーは持ってない比較的軽装備な人間(ブラックウィドウ、ホークアイ)がやたらめったら強い(さがる さん 女性 20代)

ムジョルニアと縦がそれぞれソーとキャプテン・アメリカの手元に戻ってきた時の2人の背中合わせ→敵と戦うシーンがすごくすごく好きです!(ゆー さん 女性 10代)

が裏の主人公だと思う作品。2008年から積み上げてきた過去5作品を繋ぎ合わせてきたフィル・コールソンが最も輝く作品であり、彼がいたからアベンジャーズが結成される部分がとても良い。(ずっきー さん 男性 20代)

ハルクのアクションシーン全般。自分の力に思い悩むハルクが初めてその力をぶつけられる敵に出会って縦横無尽に暴れるシーンにはカタルシスがあった。

個人的にハルクの1番の魅力でもある爆弾のようなキャラクター性を陽性の方向に爆発させてるのは今作だけなので。「僕の秘密を教えようか、いつも怒ってる(I’m always angry.)」のセリフとシーンは特に最高。(サカサマタジマ さん 男性 30代)

トニーが核弾頭を担いで宇宙で爆発させるシーンが好き。宇宙を見た時のトニーの目の輝きや、これから物語が更に壮大になっていくことが感じられて良き。(Shige.N さん 女性 10代)

ハルクにボコボコにされたが蚊の鳴くような声であげる悲鳴や最後、追い詰められても飲み物をもらおうとするロキなど、とにかくロキが良すぎる(りんりん さん 女性 20代)

スターク・タワーの「A」だけが破壊されず、それがアベンジャーズのロゴに繋がることを思わせる粋な演出に痺れる。(私もアイアンマンだ さん 男性 20代)

『アベンジャーズ』みんなの初鑑賞エピソード

当時はアイアンマンだけが好きで鑑賞しようと思ったけれど、見てみたら皆好きになった。ナターシャもクリントもロキも。急に推しが増えたので、次の日からビデオを借りて見まくりました。(Shige.N さん 女性 10代)

1つの作品を観るために数作観なくてはならないという気持ちで鑑賞し、その上でアベンジャーズも観たが、素晴らしい面白さで本当に観てよかったと思えた。(JBB さん 20代)

小学生5年生の時に「アベンジャーズ」を見たことがきっかけでアメコミの世界に引き込まれました。こんなに面白い作品がもっとスケールをあげて帰ってくると期待させる最後のサノスのシーンは最高に良かった。(ずっきー さん 男性 20代)

別の映画の主役が集まる。あのアベンジャーズが実写化……まさか実現して成功するとは思っていませんでした。(KH さん 男性 30代)

ナターシャとクリントの「なんだかブダペストを思い出すわね」「君と俺じゃ、違う思い出だけどな」のやり取りが頭から離れませんでした。エンドゲームを経て尚、あのセリフが希望であり夢でした。(千里 さん 女性 30代)

観終わったあとの体感時間が15分だった(サットコ さん 女性 40代)

圧倒的エンタメの高波に飲み込まれて鑑賞後数時間の記憶がなくなりました(さがる さん 女性 20代)

我が子と初めて映画館で観た子ども映画以外の作品(はるママ さん 女性 40代)

コールソンの結末(泣)(そー さん 50代)

まだ『アベンジャーズ』を観たことがない方へ

最強のヒーロー達が集結してとにかくカッコいい!絶対推しできるよ!(Shige.N さん 女性 10代)

一言で言うと、神が集結する最高の作品。(なぁ さん 20代)

言葉で表せないほどかっこいいのでとりあえず観よう。(ゆー さん 女性 10代)

大きなワクワクで始まり、映画を観終わったときそれがしっかりと満たされるアツい作品。(JBB さん 20代)

内気な男が怒りとスーパーパワーに任せて怪獣のように暴れるカタルシスに関してはこれ以上の作品がまだ出てないからそこに興味があれば是非見て欲しい。(サカサマタジマ さん 男性 30代)

※ご回答いただいた皆様、ありがとうございました!

映画『アベンジャーズ』はディズニープラスで配信中。

