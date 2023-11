主演、監督最新作『Guy Ritchie's The Covenant』が、邦題を『コヴェナント/約束の救出』として2024年2月23日(金)より日本公開されることが決定した。あわせて、日本版のメインビジュアル、予告篇、場面写真が一挙に公開されている。

舞台は2018年、アフガニスタン。米軍曹長のジョン・キンリー(ジェイク・ギレンホール)は、アフガン人通訳のアーメッド(ダール・サリム)を雇う。彼の部隊はタリバンの武器庫を突き止めるが大量の兵を送り込まれ、キンリーとアーメッド以外は全員殺される。キンリーも銃弾を受け瀕死の状態となるが、アーメッドによって救出され、タリバン占領下の土地から無事妻子の元へと帰還する。自分を助けたことにより、アーメッドがタリバンに追われる身となったことに愕然とするキンリーは、彼と家族を助け出すために、再びアフガニスタンへ戻る……。

到着したメインビジュアルは、戦地を駆けるキンリー曹長と通訳者アーメッドの姿を捉えたデザイン。戦地の緊迫感と国境を越えた二人の絆がひしひしと伝わってくるビジュアルとなっている。

日本版の予告編では、二人が放り出された広大な荒野や大迫力の戦闘シーンが繰り広げられる。瀕死のキンリーを懸命に運びながら、ひたすら山中を進み、アメリカに帰還させるアーメッド。そして、タリバンに追われているアーメッドを救うため、再びアフガンへたった一人で戻るキンリーの姿が映し出される。



最後には「たとえ地の果てでも、必ず俺がつれて帰る」というコピーが添えられており、キンリーとアーメッドの互いの尊厳をかけた約束が本作の鍵となることが暗示されている。

監督ガイ・リッチーは、『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』(1998)で長編映画監督デビュー後、『スナッチ』(2000)『リボルバー』(2005)『ロックンローラ』(2008)『コードネーム U.N.C.L.E.』(2015)『アラジン』(2019)『ジェントルメン』(2019)『キャッシュトラック』(2021)など、数々の痛快なアクション・エンターテインメントを世に送り出してきたイギリスを代表する名監督。『コヴェナント/約束の救出』では、今なお続くアフガニスタン問題とアフガン人通訳についてのドキュメンタリーから着想を得て、今までのフィルモグラフィーとは対照的な、リアルで緊迫感に満ちた壮大な社会派ヒューマンドラマに初めて挑んだ。

主人公のジョン・キンリーには、『ブロークバック・マウンテン』(2005)でアカデミー賞、『ナイトクローラー』(2014)でゴールデン・グローブ賞にそれぞれノミネートされたジェイク・ギレンホール。これまで数多の作品に出演してきた名優が、本作で初めてガイ・リッチーとタッグを組んだ。

通訳のアーメッド役には、人気シリーズ「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011-2019)や、リドリー・スコット監督作『エクソダス:神と王』(2014)への出演で知られるイラク出身のデンマーク人俳優ダール・サリム。英語圏の作品で初めてメインキャストを演じたにもかかわらず、堂々たる演技でジェイク・ギレンホールの相棒役を見事に演じきった。

ほか、大人気シリーズ「ザ・ボーイズ」(2019-)のホームランダーで知られるアントニー・スターや、『トレインスポッティング』(1996)の“シック・ボーイ”役で知られるジョニー・リー・ミラー、『リトル・ジョー』(2019)で第72回カンヌ国際映画祭・主演女優賞に輝いたエミリー・ビーチャム、『ウィッチマウンテン/地図から消された山』(2009)のアレクサンダー・ルドウィグらが脇を固める。

『コヴェナント/約束の救出』は2024年2月23日(金・祝)よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国ロードショー。

