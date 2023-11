ファンの間では、(MCU)マルチバース・サーガの締めくくりとされる2027年米公開予定の映画『アベンジャーズ/シークレット・ウォーズ』でどのヒーローが登場するかに関する予想合戦が早くも繰り広げられているところ。このたび、大のマーベルオタクとして知られる/カマラ・カーン役のイマン・ヴェラーニもこの議論に参戦している。

原作コミックにおける『シークレット・ウォーズ』は、マルチバースを舞台に2つのユニバースが存続をかけて戦う物語。MCU版でも大枠の設定が踏襲されるのであれば、アベンジャーズやX-MEN、ファンタスティック・フォーなど、名だたるヒーローチームが大集合する。

米ポッドキャストで『シークレット・ウォーズ』の話題を投げかけられたヴェラーニは「どの俳優、キャラクターを見たいですか?」と聞かれると、悩ましげな様子で「まず映画の予算がとんでもないことになりますよね」とコメント。ジョークでその場を和ませると、こう続けた。

「ブライアン・シンガーの『X-MEN』の誰かを言いたいんですけど……のかな。私のマーベルへの愛を切り拓いてくれたように感じるので。『アベンジャーズ』シリーズよりも先に『X-MEN』を観ていたと思います。その時は3歳くらいでしたけど。それが1人目。

それから2人目に、。彼のが大好きで。あとトファー・グレイス(『スパイダーマン3』ヴェノム役)なんてどうでしょう!(サム・)ライミユニバースだったら誰でもご一緒したいです。観て育ってきた映画なので、叶ったら最高ですよね。」 © 2023 MARVEL.

ウルヴァリン役のヒュー・ジャックマンは2024年11月米公開予定の『デッドプール3(仮題)』でカムバックを予定しているし、トビー・マグワイアは『スパイダーマン/ノー・ウェイ・ホーム』(2021)でピーター・パーカー再演を果たした。同作ではトファー・グレイスが演じたヴェノムも登場した『スパイダーマン3』(2007)からサンドマンも復活している。

どのキャラクターが出るにせよ、熱を入れて語るヴェラーニは自ら立ち会う可能性が高い。演じているカマラ・カーン/ミズ・マーベルは『』で今後のMCUにおいて重要な役割を果たすことが約束された。マーベルのレジェントキャラたちと対面した暁には、ヴェラーニもカマラも大喜びするに違いない。

