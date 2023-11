映画監督の発言が、インターネットでにわかに物議を醸した。最新作『オッペンハイマー(原題)』のブルーレイ発売にあたり、「自宅の棚に置けば、もう邪悪なストリーミング・サービスに映画を盗まれることはない」とジョークを口にしたのだが、果たしてその真意はいかなるものだったのか。

米The Washington Postでは、「ただのジョークでしたが、インターネットに載ればジョークではなくなってしまいます」と説明。もっとも、コメントがすべて冗談だったわけではなく、「危険はあります。ストリーミングにしか存在しなければ、取り下げられたり、自由に出し入れされたりする」と強調した。これこそ、ノーランがソフトの所有を呼びかけた意味のひとつだ。

近年、ストリーミング・サービスの台頭によって少なくない映画やドラマシリーズが配信限定となったが、それらの作品はつねに配信停止のリスクを負っている。たとえば、ディズニープラスで配信されたドラマ版「ウィロー」(2022-2023)は、シーズンの完結から半年も経たないうちに。コスト削減のため、同時期には「ウィロー」以外にも複数のオリジナル作品が削除され、いずれも視聴の手段が失われたままになっている。

このノーランのコメントには、同じく映画監督のも同意した。「物理メディアには『華氏451』(人々が本をすべて暗記し、愛した本そのものになる)と同等の責任があります。愛する映画の素晴らしい4K UHDやブルーレイ、DVDなどを所有しているのなら、あなたは次世代のための作品の管理者となるのです」。

Physical media is almost a Fahrenheit 451 (where people memorized entire books and thus became the book they loved) level of responsibility. If you own a great 4K HD, Blu-ray, DVD etc etc of a film or films you love... you are the custodian of those films for generations to… - Guillermo del Toro (@RealGDT)