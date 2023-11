(MCU)『』では、おまけシーン(ミッドクレジットシーン)にが描かれた。このシーンの設定や実現の経緯が明らかになっている。プロデューサーのメアリー・リバノスがに語った。

この記事には、『ズ』のネタバレが含まれています。

この記事には、『マーベルズ』のネタバレが含まれています。

© 2023 MARVEL. 『マーベルズ』マリアの設定とビースト裏話

マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)では、別世界で目覚めたが、別人のヒーロー「バイナリー」として登場するマリア・ランボーと、のビーストと出会う。『』とは異なる「ホワット・イフ…?」な世界であり、MCUにX-MENが初めて本格合流した重要なシーンとなった。

この新たな世界で、マリアは「バイナリー」としてX-MENとともにしばらく過ごしているのだと、プロデューサーのメアリー・リバノスは米にて説明している。『キャプテン・マーベル』では、マリアとの車でのレースにズルをして勝利したキャロルがテスト飛行に参加し、そこでライトスピード・エンジンを破壊したことでエネルギーを吸収し、スーパーパワーを得るという流れだった。リバノスによれば、この世界ではマリアがレースに勝利し、代わりに彼女がパワーを得たという設定なのだそうだ。

続いて登場したビースト役は、『X-MEN:ファイナル ディシジョン』(2006)と『X-MEN:フューチャー&パスト』(2014)のケルシー・グラマーが9年ぶりに再演した。リバノスの話によれば、マーベル・スタジオのがグラマーに直接電話でオファーを持ちかけたという。「彼はかつて『X-MEN』映画で仕事をしていましたからね。素敵な関係を築かれているんです」とリバノス。ファイギは旧20世紀フォックス時代の『X-MEN』シリーズでもプロデューサーを務めており、その際の縁が活かされていたようだ。

マリア=バイナリーの設定を見ると、やはり別世界では「もしも…」に基づく設定が描かれることになりそうだ。果たして、あの世界のマリアが、アース616のキャプテン・マーベル/キャロル・ダンバースと出会うことはあるだろうか?そして、X-MENはどのような姿・設定で、どんなメンバーと共に登場するのだろうか?今後のMCUへの尽きぬ好奇心を掻き立てる映画『マーベルズ』は公開中。

